Гастроентеролог Євгенія Бєлінська в коментарі популярному онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про найраніші прояви раку шлунка і кого найчастіше вражає ця грізна онкологія.
– Рак шлунка може розвиватися роками без симптомів. Спочатку людина матиме передракові зміни у внутрішній слизовій. Зазвичай хворі їх навіть не помічають, – пояснює фахівчиня.
За її словами, від місця, де формується ракове утворення, залежить як симптоматика хвороби, так і прогноз лікування. До 95% випадків раку шлунка – це аденокарцинома.
Перші прояви можуть бути досить помірними – такими, які хоча б раз у житті відчувала будь-яка людина:
- печія;
- нудота;
- часта відрижка;
- відчуття насичення настає дуже швидко.
Але інколи прояви менш звичні й можуть насторожити:
- важко ковтати;
- відчуття клубка у верхній частині живота;
- болі у верхній частині живота;
- втрата ваги;
- слабкість.
Найпоширеніший метод діагностики раку — гастроскопія.
Загалом рак шлунка діагностують людям старшого віку (65+ років). І частіше на нього страждають чоловіки (1 випадок на 96 пацієнтів), ніж жінки (1 випадок на 152 пацієнтки).
Також серед факторів, що підвищують ризики раку шлунка:
- надмірна вага та ожиріння;
- інфікування бактерією H.pylori (одна з головних причин);
- вживання алкоголю та куріння (для курців ймовірність розвитку раку зростає вдвічі);
- незбалансована дієта (багато обробленої та солоної їжі, дефіцит овочів і фруктів у раціоні);
- сімейна медична історія;
- деякі види анемії та імунодефіцитів;
- операції на шлунку та/або поліпи (деякі їх види можуть переростати в рак);
- робота у вугільній, гумовій та металургійній промисловості (відомо, що працівники в цих галузях мають вищі ризики розвитку раку шлунка).
Хороша новина в тому, що Україна не входить до десятки країн, які мають найвищу кількість випадків хвороби.
Джерело: Бережи себе