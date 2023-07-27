Гастроентеролог Євгенія Бєлінська в коментарі популярному онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про найраніші прояви раку шлунка і кого найчастіше вражає ця грізна онкологія.

– Рак шлунка може розвиватися роками без симптомів. Спочатку людина матиме передракові зміни у внутрішній слизовій. Зазвичай хворі їх навіть не помічають, – пояснює фахівчиня.

За її словами, від місця, де формується ракове утворення, залежить як симптоматика хвороби, так і прогноз лікування. До 95% випадків раку шлунка – це аденокарцинома.

Перші прояви можуть бути досить помірними – такими, які хоча б раз у житті відчувала будь-яка людина:

печія;

нудота;

часта відрижка;

відчуття насичення настає дуже швидко.

Але інколи прояви менш звичні й можуть насторожити:

важко ковтати;

відчуття клубка у верхній частині живота;

болі у верхній частині живота;

втрата ваги;

слабкість.

Найпоширеніший метод діагностики раку — гастроскопія.

Загалом рак шлунка діагностують людям старшого віку (65+ років). І частіше на нього страждають чоловіки (1 випадок на 96 пацієнтів), ніж жінки (1 випадок на 152 пацієнтки).

Також серед факторів, що підвищують ризики раку шлунка:

надмірна вага та ожиріння;

інфікування бактерією H.pylori (одна з головних причин);

вживання алкоголю та куріння (для курців ймовірність розвитку раку зростає вдвічі);

незбалансована дієта (багато обробленої та солоної їжі, дефіцит овочів і фруктів у раціоні);

сімейна медична історія;

деякі види анемії та імунодефіцитів;

операції на шлунку та/або поліпи (деякі їх види можуть переростати в рак);

робота у вугільній, гумовій та металургійній промисловості (відомо, що працівники в цих галузях мають вищі ризики розвитку раку шлунка).

Хороша новина в тому, що Україна не входить до десятки країн, які мають найвищу кількість випадків хвороби.

Джерело: Бережи себе