Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Карта тіла

Гастроентеролог розповіла про перші прояви раку шлунка та хто в групі ризику

27 Липня 2023, 10:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
рак, онкологія
Джерело: Pixabay

Гастроентеролог Євгенія Бєлінська в коментарі популярному онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про найраніші прояви раку шлунка і кого найчастіше вражає ця грізна онкологія.

– Рак шлунка може розвиватися роками без симптомів. Спочатку людина матиме передракові зміни у внутрішній слизовій. Зазвичай хворі їх навіть не помічають, – пояснює фахівчиня.

За її словами, від місця, де формується ракове утворення, залежить як симптоматика хвороби, так і прогноз лікування. До 95% випадків раку шлунка – це аденокарцинома.

Читайте також:
болит животНе заїдайте стрес і жуйте повільніше: що робити, якщо зупинився шлунок

Перші прояви можуть бути досить помірними – такими, які хоча б раз у житті відчувала будь-яка людина:

  • печія;
  • нудота;
  • часта відрижка;
  • відчуття насичення настає дуже швидко.

Але інколи прояви менш звичні й можуть насторожити:

  • важко ковтати;
  • відчуття клубка у верхній частині живота;
  • болі у верхній частині живота;
  • втрата ваги;
  • слабкість.

Найпоширеніший метод діагностики раку — гастроскопія.

Загалом рак шлунка діагностують людям старшого віку (65+ років). І частіше на нього страждають чоловіки (1 випадок на 96 пацієнтів), ніж жінки (1 випадок на 152 пацієнтки).

Також серед факторів, що підвищують ризики раку шлунка:

  • надмірна вага та ожиріння;
  • інфікування бактерією H.pylori (одна з головних причин);
  • вживання алкоголю та куріння (для курців ймовірність розвитку раку зростає вдвічі);
  • незбалансована дієта (багато обробленої та солоної їжі, дефіцит овочів і фруктів у раціоні);
  • сімейна медична історія;
  • деякі види анемії та імунодефіцитів;
  • операції на шлунку та/або поліпи (деякі їх види можуть переростати в рак);
  • робота у вугільній, гумовій та металургійній промисловості (відомо, що працівники в цих галузях мають вищі ризики розвитку раку шлунка).

Хороша новина в тому, що Україна не входить до десятки країн, які мають найвищу кількість випадків хвороби.

Джерело: Бережи себе

Теги
Онкологія поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь