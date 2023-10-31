Лікарі авторитетної американської клініки Майо внесли ясність стосовно так званого географічного язика – цей стан не несе жодної загрози. Хоча в рідкісних випадках може бути специфічним проявом псоріазу або грибкової інфекції.

Географічним язиком називають появу на поверхні язика гладких, трохи випуклих червоних плям різного розміру і неправильної форми.

Червоних – бо це запальний процес, гладких – бо сосочки язика при географічному язику просто зникають. Візуально язик стає схожим на географічну карту, причому плями можуть змінювати своє розташування.

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Хоча географічний язик дійсно виглядає тривожно, насправді він не є проявом якихось проблем зі здоров’ям. Це не пов’язано з інфекцією чи раком.

Географічний язик іноді може викликати неприємні відчуття під час мовлення або споживання певних продуктів, приміром солодких, солоних чи рясно приправлених спеціями, зокрема перцем, гірчицею, часником.

Орган може зберігати такий вигляд протягом декількох днів, місяців, іноді – років. Часто проблема зникає сама собою, але пізніше може з’явитися знову.

Оскільки більшість людей з географічним язиком не відчувають жодного дискомфорту, то й до лікарів не звертаються.

Проте якщо довго не проходять симптоми, як от печіння, біль, варто звернутися до стоматолога. У деяких випадках для полегшення симптомів лікар може призначити ліки.

Причина появи географічного язика невідома. Проте серед факторів ризику лікарі називають:

спадкові генетичні особливості;

потрісканий язик, коли з різних причин на поверхні язика з’являються глибокі борозенки;

ускладнення захворювань ротової порожнини.

Географічний язик нешкідливий, хоч іноді може бути незручним.

Джерело: Mayo сlinic