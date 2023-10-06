Фахівці підкреслюють, що гормональний дисбаланс, на жаль, один з обов’язкових розділів у книзі життя жінки, але його можна і потрібно читати спокійно. Здоровий глузд і рекомендації фахівців допоможуть.
Доктор Швета Камат, гінекологиня лікарні Хеббал у Бангалорі вважає, що ознаки гормонального дисбалансу мають знати всі жінки, щоб вчасно виправити ситуацію.
Тим паче, що найчастіше гормональний дисбаланс вибиває з колії на найважливіших етапах життя – під час статевого дозрівання, вагітності, менопаузи і в процесі старіння.
Адже гормони контролюють усі фізіологічні функції організму, починаючи від метаболізму і закінчуючи поведінкою. І збій у цій сфері приносить масу неприємностей і хворобливих станів.
– Щоб зрозуміти, чи є у вас гормональний дисбаланс, необхідно уважно стежити за сигналами вашого тіла, – попереджає гінекологиня.
Сигналів цих безліч, і вони не обов’язково прозвучать одночасно.
Причому гормональні збої можуть проявлятися в різних системах – у статевій, в ендокринній, у серцево-судинній, травній… Починають вередувати прогестерон, естроген, ЛГ, ФСГ, інсулін, кортизол, мелатонін, окситоцин, дофамін і тестостерон.
Докторка Камат називає найважливіші зміни:
- Менструальний цикл: нерегулярні менструації, рясні або легкі кровотечі та важкі симптоми ПМС.
- Перепади настрою: раптові зміни настрою, підвищена дратівливість або відчуття тривоги та депресії.
- Проблеми зі шкірою: прищі, незвичайні висипання.
- Втома: постійне відчуття втоми та виснаженості.
- Зміни ваги: незважаючи на всі зусилля в тренажерному залі та хронічні дієти, вага збільшується.
- Припливи: раптовий вогненний вал, що накриває з головою.
- Порушення сну: безсоння, часте прокидання серед ночі.
- Проблеми з волоссям: стоншення або значне випадіння волосся.
- Проблеми з травленням: здуття живота, закреп або діарея.
Доктор Камат підкреслює, що гормональні проблеми можуть виникнути в жінок досить молодого віку через синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), захворювання щитоподібної залози, стрес, як побічний ефект застосування гормональних контрацептивів.
А з віком, з наближенням менопаузи, через зниження рівня естрогену і прогестерону, жіночий організм переживає справжню бурю.
Чи можна виправити гормональний дисбаланс?
Гінекологиня відповідає ствердно. Для початку докторка Камат радить внести деякі зміни в спосіб життя – здорове харчування, спорт, освоєння методик зняття стресу.
У певних ситуаціях допоможе замісна гормональна терапія (ЗГТ). Її може рекомендувати для полегшення неприємних симптомів менопаузи тільки лікар.
Ліки, що підвищують чутливість до інсуліну, стануть союзником у лікуванні гормональних порушень, як-от синдром полікістозних яєчників. Але теж лише за рекомендацією лікаря.
– У важких випадках, щоб допомогти жінці знову віднайти рівновагу, вдаються до хірургічних варіантів – видалення кіст яєчників або операції на щитовидній залозі, – підкреслює Камат.
Джерело: Health Shots