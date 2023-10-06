Фахівці підкреслюють, що гормональний дисбаланс, на жаль, один з обов’язкових розділів у книзі життя жінки, але його можна і потрібно читати спокійно. Здоровий глузд і рекомендації фахівців допоможуть.

Доктор Швета Камат, гінекологиня лікарні Хеббал у Бангалорі вважає, що ознаки гормонального дисбалансу мають знати всі жінки, щоб вчасно виправити ситуацію.

Тим паче, що найчастіше гормональний дисбаланс вибиває з колії на найважливіших етапах життя – під час статевого дозрівання, вагітності, менопаузи і в процесі старіння.

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Адже гормони контролюють усі фізіологічні функції організму, починаючи від метаболізму і закінчуючи поведінкою. І збій у цій сфері приносить масу неприємностей і хворобливих станів.

– Щоб зрозуміти, чи є у вас гормональний дисбаланс, необхідно уважно стежити за сигналами вашого тіла, – попереджає гінекологиня.

Сигналів цих безліч, і вони не обов’язково прозвучать одночасно.

Причому гормональні збої можуть проявлятися в різних системах – у статевій, в ендокринній, у серцево-судинній, травній… Починають вередувати прогестерон, естроген, ЛГ, ФСГ, інсулін, кортизол, мелатонін, окситоцин, дофамін і тестостерон.

Докторка Камат називає найважливіші зміни:

Менструальний цикл: нерегулярні менструації, рясні або легкі кровотечі та важкі симптоми ПМС. Перепади настрою: раптові зміни настрою, підвищена дратівливість або відчуття тривоги та депресії. Проблеми зі шкірою: прищі, незвичайні висипання. Втома: постійне відчуття втоми та виснаженості. Зміни ваги: незважаючи на всі зусилля в тренажерному залі та хронічні дієти, вага збільшується. Припливи: раптовий вогненний вал, що накриває з головою. Порушення сну: безсоння, часте прокидання серед ночі. Проблеми з волоссям: стоншення або значне випадіння волосся. Проблеми з травленням: здуття живота, закреп або діарея.

Доктор Камат підкреслює, що гормональні проблеми можуть виникнути в жінок досить молодого віку через синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), захворювання щитоподібної залози, стрес, як побічний ефект застосування гормональних контрацептивів.

А з віком, з наближенням менопаузи, через зниження рівня естрогену і прогестерону, жіночий організм переживає справжню бурю.

Чи можна виправити гормональний дисбаланс?

Гінекологиня відповідає ствердно. Для початку докторка Камат радить внести деякі зміни в спосіб життя – здорове харчування, спорт, освоєння методик зняття стресу.

У певних ситуаціях допоможе замісна гормональна терапія (ЗГТ). Її може рекомендувати для полегшення неприємних симптомів менопаузи тільки лікар.

Ліки, що підвищують чутливість до інсуліну, стануть союзником у лікуванні гормональних порушень, як-от синдром полікістозних яєчників. Але теж лише за рекомендацією лікаря.

– У важких випадках, щоб допомогти жінці знову віднайти рівновагу, вдаються до хірургічних варіантів – видалення кіст яєчників або операції на щитовидній залозі, – підкреслює Камат.

Джерело: Health Shots