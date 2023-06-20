Доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська в інтерв’ю українському інформагентству розповіла про ризики зараження і перші симптоми холери та гепатиту А, що можуть проявитися на територіях, затоплених після підриву дамби Каховської ГЕС.

За словами Голубовської, холера – одне з небагатьох інфекційних захворювань, яке протікає з нормальною температурою тіла. Але на її тлі в людини розвивається блювання, рясна діарея без больового синдрому, що теж нетипово для кишкових інфекцій.

У підсумку це швидко призводить до зневоднення – важкого, потенційно смертельного стану.

– А в епідеміологічному плані це небезпечно тим, що це буде вибухове поширення. Але підкреслю, я дуже сподіваюся, що ми цього зможемо уникнути, – наголосила Голубовська.

Що ж до гепатиту А, то, за словами інфекціоніста, це те захворювання, яке може проявитися у більш віддалений період, оскільки інкубаційний період може сягати 45 днів.

Голубовська пояснила, що гепатит А починається з високої температури без будь-яких інших симптомів. Люди починають пити жарознижувальні препарати, які дуже токсичні та ще більше уражають печінку. Це призводить до тяжкого перебігу самого гепатиту.

З 5-6 дня починається жовтяниця, пояснила Голубовська, жовтіють склери, темніє сеча. Жовтяничний період може тривати приблизно місяць. Тобто епідемічна небезпека таїться саме на початковому етапі – можна пропустити перші випадки інфекції.

За словами інфекціоністки, також можливі бактеріальні кишкові інфекції, як-от шигельоз, сальмонельоз та ентеропатогенна кишкова паличка, а також лептоспіроз і лихоманка Західного Нілу.

Голубовська висловила сподівання, що масштабних спалахів вдасться уникнути – для цього працюють фахівці. Але й прості українці не повинні проявляти безтурботність.