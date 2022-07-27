Зубний біль – найнеприємніший. Коли болить зуб, нічого не хочеться робити і нічого на радує. Що робити, якщо болить зуб, Факти ICTV розпитали у Ірини Пільх, головної лікарки стоматологічної клініки у Дніпрі.

Розвиток процесу може бути гострим і хронічним, і біль теж може бути гострим і хронічним. Стоматологи приймають рішення, який вид допомоги надати пацієнтові залежно від наявності та характеру болю.

Гострий чи негострий біль

Зараз дивляться

– Як правило, пацієнт до нас приходить зі скаргами. І перше, що ми дізнаємося – що його турбує. Якщо це біль, який з’являвся і зникав на якийсь час, а потім знову поновлювався, то це говорить про хронічний постійний запальний процес, – каже лікар.

Якщо при першій появі болю він не був купований і правильно вилікуваний, то процес переходить у хронічний. І потім періодично, коли імунна система дає збій, біль буде проявлятися.

Якщо це гострий біль, різкий, нічний, який не має жодної паузи, то це говорить про гострий період перебігу хвороби, і тут необхідно негайно надати стоматологічну допомогу. З таким болем пацієнти, як правило, приходять вже в досить змученому стані. Іноді з підвищеною температурою.

Причини гострого болю

З тих патологічних процесів, які на слуху – це каріозний процес. Якщо карієс своєчасно не вилікувати, то наступний етап – це запалення нерва. Називається пульпіт. Якщо на етапі пульпіту не було надано допомогу, то виникає хронічний процес.

– Якщо пацієнт якийсь час приймав знеболювальні препарати або, можливо, самостійно протизапальні препарати, то міг таким чином перевести запалення у хронічну форму, – каже лікар.

Наступний етап – це періодонтит, запалення за верхівкою кореня.

Карієс завжди перейде, якщо його не вилікувати, у пульпіт. Пульпіт, якщо його не вилікувати – завжди перейде у періодонтит. І на кожному з етапів є своя характеристика болю.

Якщо це карієс, то ви, скажімо, з’їли подразник – солодке, кисле, холодне, і після цього біль зник протягом 30-60 секунд. В такому разі можете самостійно діагностувати собі карієс.

А якщо, наприклад, після вживання подразника, зуб продовжує нити або турбує ще протягом 3-5 хвилин – це вже говорить про те, що є ураження нерва.

А нічні болі, як правило – це або вже гострий запальний процес пульпи, або запальний процес, який за верхівкою – періодонтит.

Замерз і болить зуб

– Це говорить про те, що є зниження імунної реакції. Це сигнал, що є ділянки, про які потрібно подбати в цей момент. І якщо пацієнт розраховує тільки на те, щоб перечекати, коли це пройде – він повинен для себе усвідомлювати, що він переводить себе просто на наступний етап захворювання. Краще не стане без медичної допомоги. Може стати лише гірше. Це буде або швидше, або розтягнеться в часі – це факт, – нагадує лікар.

Об’єктивно зараз у воєнний час, коли стрес спровокував усі хронічні захворювання, звичайно, всі згадали про те, що у них є зуби і все болить. І тому пацієнти, звісно, ​​максимально намагаються зараз подбати про себе. Просто пити знеболювальне – не завжди спрацьовує.

Все те, що призводить до зниження імунітету, одразу дає прояви. Холод, вірусні захворювання, Covid-19, військові дії… Пусковим чинником зниження імунної системи може бути і те, й те, й інше. А може, і все разом.

Бережіть себе, не нехтуйте візитом до лікаря.