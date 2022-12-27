Кров постачає кисень та корисні речовини до наших органів. Функція її важлива. Якщо кров густішає – утворюється дефіцит кисню.

І це є однією із основних причин появи тромбів та виникнення інфаркту та інсульту. Чому кров стає густою, чим це небезпечно і чи можна розрідити кров, Фактам ICTV розповіла лікарка-гематологиня Ужгородської міської поліклініки Оксана Сенчук.

Що таке густа кров

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Кровотворна система є окремою системою організму, що складається із плазми та елементів крові – еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів. Густа кров – це збільшена кількість еритроцитів. У медицині це називають еритроцитоз, він буває істинний і відносний.

Чому густішає кров

Найпоширеніша проблема згущення крові – зневоднення. Тобто недостатнє надходження рідини в організм. Зокрема, води, яку треба пити упродовж усього дня. Це щонайменше 2 літри на добу.

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Незбалансоване харчування, низька фізична активність та приймання стероїдів і діуретиків теж згущує кров.

А ще вона стає густою через ожиріння, надлишкову вагу, куріння та вживання алкоголю, захворювання серцево-судинної системи та патологію легень, коли відбувається кисневе голодування.

Внаслідок цього кістковим мозком виробляється більше еритроцитів, які мають основну функцію – переносити кисень до усіх наших тканин організму. Якщо у пацієнта розвивається онкологія – теж густішає кров.

Визначити густоту крові можна, зробивши лабораторний аналіз. Перед тим, як його здати, треба дотримуватися водного режиму. Розрахувати його просто. Лікарі радять випити 30 мл води на один кілограм маси тіла. Лікар оцінить усі показники і відповідно до факторів ризику визначить подальші дії.

Ознаки густої крові

Густа кров клінічно проявляється гіпертонічними кризами у пацієнтів, які мають гіпертонічну хворобу. Їм не допомагає підібрана базисна терапія. Може частіше підніматися тиск та виникати головний біль.

У хворого із загущеною кров’ю з’являється відчуття печіння підошви ніг та пальців на руках. Може бути свербіж шкіри після контакту з водою. Дуже часто пацієнти обстежуються у дерматологів і випадково виявляють, що у них онкогематологічна хвороба.

Як розрідити кров

Якщо діагноз підвищеної в’язкості крові підтверджено, треба починати медикаментозне лікування. Воно різне, залежно від стану людини. Не завжди пацієнт потребує антикоагулянтів. Крім того, варто дотримуватися спеціальної дієти і вести здоровий спосіб життя.

Та найважливіша для розрідження крові не їжа, а вода. Її треба пити достатньо. Орієнтовну норму на добу можна розрахувати: на 1 кг маси тіла треба 30 мл чистої води.

Продукти, що розріджують кров

Пам’ятайте, що продукти не лікують, а є доповненням до медикаментозної терапії.