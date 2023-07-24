Хірург-ортопед Олександр Галузинський у коментарі Фактам ICTV розповів про найпоширеніші хвороби суглобів та їхню профілактику.

– У багатьох українців проблеми із суглобами виникли після перенесеної коронавірусної інфекції. Однак найчастішою причиною цього стану, як і раніше, залишається травма, – зазначає хірург.

Наприклад, розірваний меніск може легко пошкодити хрящ у колінному суглобі, а тривале фізичне перевантаження призводить до порушення рухових функцій.

За словами медика, важливе значення для здоров’я суглобів мають вік і спадковість людини. Особливо це стосується дисплазії – порушення анатомічної будови суглоба, яке призводить до руйнування хряща. Ця хвороба дає про себе знати в 40-50 років.

Цікаво, що за легкої форми дисплазії людина може все життя займатися танцями або спортом і навіть не здогадуватися про хворобу. Але вона обов’язково дасть про себе знати, стверджує ортопед.

Серед найпоширеніших захворювань суглобів Олександр Галузинський назвав:

остеоартроз – ушкодження суглобового хряща та кісткової тканини, симптомами хвороби є болі в суглобі, які посилюються під час руху;

– ушкодження суглобового хряща та кісткової тканини, симптомами хвороби є болі в суглобі, які посилюються під час руху; артроз кульшових суглобів (коксартроз) – дегенеративно-дистрофічні зміни з поступовим руйнуванням кульшового суглоба. Симптоми – біль після тривалої ходьби або довгого стояння;

(коксартроз) – дегенеративно-дистрофічні зміни з поступовим руйнуванням кульшового суглоба. Симптоми – біль після тривалої ходьби або довгого стояння; ревматоїдний артрит – складне аутоімунне захворювання, яке зазвичай призводить до руйнування суглобів, ушкодження багатьох органів і систем і, як результат – часткової або повної втрати працездатності;

– складне аутоімунне захворювання, яке зазвичай призводить до руйнування суглобів, ушкодження багатьох органів і систем і, як результат – часткової або повної втрати працездатності; подагричний артрит – це хронічне захворювання, в основі якого лежить запальний процес у дрібних суглобах, спричинений підвищенням рівня сечової кислоти в крові.

– Навіть незначний біль, який періодично виникає в суглобах, не варто ігнорувати. Больовий синдром може сигналізувати про травму або хворобу, – зазначає Олександр Галузинський.

Особливо це стосується жінок після 60. З гормональними змінами у них порушується обмін кальцію в організмі, тому їм варто спостерігатися в гінеколога та ендокринолога.

Щоб зберегти суглоби здоровими, лікар рекомендує дотримуватися повноцінного харчування з достатньою кількістю вітамінів і кальцію, не забувати про фізичну активність: гуляти, їздити велосипедом, плавати, займатися в тренажерному залі.