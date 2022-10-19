Клишоногість — складна, вроджена деформація стопи, що зустрічається доволі часто. Це захворювання опорно-рухового апарату займає перше місце серед інших вроджених вад опорно-рухової системи.
Лікується хвороба єдиним методом (Ponseti method) – етапне гіпсування з 5-8-го днів від народження дитини.
Цю патологію неможливо пропустити, її одразу видно. Після виписки ці діти потрапляють на лікування і до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит.
Варто зауважити, що до фахівців клініки звертаються по допомогу щонайменше троє діток на тиждень.
Інколи клишоногість може бути ускладнена іншими супутніми вродженими вадами – неврологічними, генетичними тощо.
Щоб вилікувати хворобу, використовують метод Понсеті – поетапне накладання та заміна гіпсових пов’язок протягом перших півтора-двох місяців життя.
Гіпс накладається від пальчиків до верхньої третини стегна спочатку на 5-7 днів, потім лікарі щотижня замінюють пов’язку, коригуючи стопу.
Та без хірургічного втручання не обходиться: цей етап лікування закінчується обов’язковою процедурою, яка проводиться під місцевим знеболенням – ахілотомією – пересіченням ахілового сухожилля.
Далі протягом трьох років дитина носить брейси – спеціальне ортопедичне взуття.
– Брейси потрібно носити до трьох років, коли відбувається інтенсивний ріст кінцівок. Тут обов’язково слід дотримуватися часового режиму – спочатку цілодобово, пізніше із поступовим зменшенням кількості годин – прокоментувала, завідувачка ортопедичного відділення Злата Кузьо.
Під час всього етапу лікування та після нього пацієнти перебувають під наглядом лікарів-ортопедів.
– Успішне лікування клишоногості можливе за умови співпраці лікаря, батьків та дитини. Комунікація, терпіння і спокій батьків, лагідне ставлення до дитини – запорука успіху, – пояснила лікарка.
Тільки за умови виконання усіх рекомендацій лікаря – дитина отримує рівні й здорові ноги, наголосила лікарка.
Джерело: Охматдит, Львів
Фото: Охматдит, Львів