Клишоногість — складна, вроджена деформація стопи, що зустрічається доволі часто. Це захворювання опорно-рухового апарату займає перше місце серед інших вроджених вад опорно-рухової системи.

Лікується хвороба єдиним методом (Ponseti method) – етапне гіпсування з 5-8-го днів від народження дитини.

Цю патологію неможливо пропустити, її одразу видно. Після виписки ці діти потрапляють на лікування і до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит.

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Варто зауважити, що до фахівців клініки звертаються по допомогу щонайменше троє діток на тиждень.

Інколи клишоногість може бути ускладнена іншими супутніми вродженими вадами – неврологічними, генетичними тощо.

Щоб вилікувати хворобу, використовують метод Понсеті – поетапне накладання та заміна гіпсових пов’язок протягом перших півтора-двох місяців життя.

Гіпс накладається від пальчиків до верхньої третини стегна спочатку на 5-7 днів, потім лікарі щотижня замінюють пов’язку, коригуючи стопу.

Та без хірургічного втручання не обходиться: цей етап лікування закінчується обов’язковою процедурою, яка проводиться під місцевим знеболенням – ахілотомією – пересіченням ахілового сухожилля.

Далі протягом трьох років дитина носить брейси – спеціальне ортопедичне взуття.

– Брейси потрібно носити до трьох років, коли відбувається інтенсивний ріст кінцівок. Тут обов’язково слід дотримуватися часового режиму – спочатку цілодобово, пізніше із поступовим зменшенням кількості годин – прокоментувала, завідувачка ортопедичного відділення Злата Кузьо.

Під час всього етапу лікування та після нього пацієнти перебувають під наглядом лікарів-ортопедів.

– Успішне лікування клишоногості можливе за умови співпраці лікаря, батьків та дитини. Комунікація, терпіння і спокій батьків, лагідне ставлення до дитини – запорука успіху, – пояснила лікарка.

Тільки за умови виконання усіх рекомендацій лікаря – дитина отримує рівні й здорові ноги, наголосила лікарка.

Джерело: Охматдит, Львів

Фото: Охматдит, Львів