Британська експертка зі сну Гейлі Тістелтон позначила п’ять ефективних способів легко і спокійно заснути, коли температура повітря сягає 30 градусів і вище.

– Температура тіла знижується під час сну і підвищується під час неспання, а це означає, що сон, швидше за все, настане, коли температура тіла зменшиться, – зазначає експертка.

За її словами, деякі ковдри і подушки можуть затримувати тепло тіла, через що нам стає занадто жарко. Тому слід шукати літні ковдри з полого волокна, які контролюють температуру під час сну.

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Крім того, Тістелтон не схвалює напружених вправ перед сном, через які тілу важче охолонути під час сну.

Експерт радить утриматися від тренувань протягом 90 хвилин перед сном.

Однак насправді, за словами фахівчині, є ще кілька досить дієвих та ефективних способів полегшити свій сон.

П’ять способів заснути в літню спеку:

придбайте правильну ковдру;

уникайте фізичних навантажень за 90 хвилин до сну;

використовуйте вентилятор або холодний компрес;

прийміть теплу ванну;

спіть у піжамі.

Джерело: Express