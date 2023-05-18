Експерти популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе розвінчали п’ять найпоширеніших міфів про авітаміноз.

За словами фахівців, авітаміноз – це тривала нестача одного або декількох вітамінів, яка може статися внаслідок недоїдання, розладів травлення, хронічного вживання алкоголю або хірургічного видалення частини травного тракту.

Міф 1. Авітаміноз трапляється взимку, коли люди починають їсти менше овочів і фруктів.

Дефіцит вітамінів може статися будь-якої пори року, а не лише взимку, і залежить від раціону та доступу до продуктів. Тут головне – обрати оптимальні для тебе рецепти і не боятися експериментувати.

Міф 2. Взимку мало сонця, тому обов’язково треба приймати добавки вітаміну D.

Ризик нестачі вітаміну D підвищується в період з жовтня по квітень. Однак його дефіцит може траплятися і протягом року. До основних ознак дефіциту вітаміну D у дорослих належать постійне відчуття втоми, м’язова слабкість, судоми, деформації суглобів, біль у кістках, депресія.

Міф 3. Через авітаміноз люди взимку хворіють частіше.

Люди справді частіше хворіють у холодну пору року. Одна з причин – ми проводимо значно більше часу в закритих приміщеннях без належного провітрювання.

Також нещодавні дослідження показали, що вдихання прохолодного повітря послаблює місцевий імунітет – першу лінію захисту нашого організму.

Міф 4. Вживання високих доз вітамінів С, D, E, селену та цинку захищає від сезонних респіраторних захворювань.

Під час перших кількох хвиль пандемії коронавірусу з’являлася інформація про лікування пацієнтів із Covid-19 різними вітамінними добавками. Утім, аптечні вітаміни не допомагають зберегти гарне самопочуття.

Міф 5. Мультивітаміни – це рятувальне коло під час холодів.

Такі добавки не є лікарськими засобами, там немає суворого контролю над виробництвом, і кожен бренд може самостійно вирішувати, яким буде співвідношення. Тому кількість вітамінів і мінералів часто вища, ніж потребує людина, що може бути небезпечним.

Наприклад, високі дози вітаміну D можуть підвищувати ризик переломів кісток у старших жінок і сприяти появі каменів у нирках в обох статей.

Крім того, вітаміни в комплексі можуть погіршувати біодоступність один одного. Наприклад, вітамін В12 погіршує доступність інших вітамінів групи B, а вітамін С перешкоджає засвоєнню В12.

Джерело: Бережи себе