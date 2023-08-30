Кислий, солодкий, гіркий, солоний або металевий присмак у роті має насторожити. Організм, на думку лікарів, вказує на те, що в організмі відбуваються хворобливі процеси.
Але, з іншого боку, можливо, вся річ у тому, що ви просто не почистили зуби після того, як поласували гострою стравою з додаванням цибулі та часнику.
До речі, так найчастіше й буває, запевняють лікарі.
Утім, ЛОР-хірург доктор Шіталь Радіа, наголосив, що існує кілька захворювань, які також впливають на присмак у роті.
Лікар назвав п’ять різних присмаків у роті, які можуть вказувати на те, що з вашим здоров’ям щось не так.
- Гіркий
Гіркий присмак у роті може бути результатом різних чинників – як нешкідливих, так і більш тривожних.
– Кислотний рефлюкс, широко відомий як печія, – одна з найчастіших причин гіркого присмаку в роті, – каже Радіа.
Хронічний синусит або проблеми з носом також можуть сприяти зміні смаку, оскільки виділення з носа подразнюють смакові рецептори.
У деяких випадках це також може бути пов’язано з прийомом певних ліків, гормональними змінами, стресом і певними станами, такими як менопауза, проблеми з печінкою.
Тому важливо визначити основну причину.
- Кислий
За словами доктора Радіа, поширеною причиною появи кислого присмаку в роті може бути потрапляння шлункової кислоти в ротову порожнину. Крім того, гормональні зміни під час вагітності теж іноді призводять до такого явища.
- Солонуватий
Зневоднення є одним з основних винуватців, оскільки зниження вироблення слини може призвести до концентрації натрію в роті.
Деякі ліки, особливо ті, які призначають для лікування алергії або гіпертонії, також можуть спричиняти солоний присмак у роті.
Ще одна причина – проблеми з нирками, оскільки вони відіграють ключову роль у підтримці електролітного балансу в організмі.
- Металевий
Стійкий металевий присмак у роті може сигналізувати про гінгівіт – легку форму захворювання ясен.
– Металевий присмак може бути раннім індикатором дефіциту певних вітамінів або мінералів, як-от цинк або мідь, а також захворювань нирок або печінки, – каже лікар.
Крім того, люди, які отримують хіміотерапію або променеву терапію, можуть відчувати цю зміну смаку як побічний ефект.
- Солодкий
Незрозумілий солодкий або фруктовий присмак у роті може бути тривожним знаком для тих, хто останнім часом не вживав солодку або фруктову їжу.
Це може бути пов’язано з діабетом або гіперглікемією – станом, за якого рівень цукру в крові підвищений.
Цей присмак виникає через присутність у крові надлишку глюкози, яка іноді виходить через слину. Це й призводить до фруктового або солодкого присмаку в роті.
Звертайте увагу на будь-які раптові зміни смаку, оскільки вони потенційно можуть призвести до проблем. Обов’язково зверніться до лікаря за порадою.
Джерело: Health Shots