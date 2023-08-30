Кислий, солодкий, гіркий, солоний або металевий присмак у роті має насторожити. Організм, на думку лікарів, вказує на те, що в організмі відбуваються хворобливі процеси.

Але, з іншого боку, можливо, вся річ у тому, що ви просто не почистили зуби після того, як поласували гострою стравою з додаванням цибулі та часнику.

До речі, так найчастіше й буває, запевняють лікарі.

Утім, ЛОР-хірург доктор Шіталь Радіа, наголосив, що існує кілька захворювань, які також впливають на присмак у роті.

Лікар назвав п’ять різних присмаків у роті, які можуть вказувати на те, що з вашим здоров’ям щось не так.

Гіркий

Гіркий присмак у роті може бути результатом різних чинників – як нешкідливих, так і більш тривожних.

– Кислотний рефлюкс, широко відомий як печія, – одна з найчастіших причин гіркого присмаку в роті, – каже Радіа.

Хронічний синусит або проблеми з носом також можуть сприяти зміні смаку, оскільки виділення з носа подразнюють смакові рецептори.

У деяких випадках це також може бути пов’язано з прийомом певних ліків, гормональними змінами, стресом і певними станами, такими як менопауза, проблеми з печінкою.

Тому важливо визначити основну причину.

Кислий

За словами доктора Радіа, поширеною причиною появи кислого присмаку в роті може бути потрапляння шлункової кислоти в ротову порожнину. Крім того, гормональні зміни під час вагітності теж іноді призводять до такого явища.

Солонуватий

Зневоднення є одним з основних винуватців, оскільки зниження вироблення слини може призвести до концентрації натрію в роті.

Деякі ліки, особливо ті, які призначають для лікування алергії або гіпертонії, також можуть спричиняти солоний присмак у роті.

Ще одна причина – проблеми з нирками, оскільки вони відіграють ключову роль у підтримці електролітного балансу в організмі.

Металевий

Стійкий металевий присмак у роті може сигналізувати про гінгівіт – легку форму захворювання ясен.

– Металевий присмак може бути раннім індикатором дефіциту певних вітамінів або мінералів, як-от цинк або мідь, а також захворювань нирок або печінки, – каже лікар.

Крім того, люди, які отримують хіміотерапію або променеву терапію, можуть відчувати цю зміну смаку як побічний ефект.

Солодкий

Незрозумілий солодкий або фруктовий присмак у роті може бути тривожним знаком для тих, хто останнім часом не вживав солодку або фруктову їжу.

Це може бути пов’язано з діабетом або гіперглікемією – станом, за якого рівень цукру в крові підвищений.

Цей присмак виникає через присутність у крові надлишку глюкози, яка іноді виходить через слину. Це й призводить до фруктового або солодкого присмаку в роті.

Звертайте увагу на будь-які раптові зміни смаку, оскільки вони потенційно можуть призвести до проблем. Обов’язково зверніться до лікаря за порадою.

Джерело: Health Shots