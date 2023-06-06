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Лікар пояснив, чи можна приймати ліки від тиску в разі панічної атаки

6 Червня 2023, 13:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
паніка
Джерело: Depositphotos

Психіатр, психотерапевт, невролог і нарколог Євген Скрипник на своїй сторінці Instagram дав роз’яснення, чи потрібно під час панічної атаки приймати ліки від тиску.

– При підвищенні тиску зазвичай потрібні ліки “швидкої” допомоги, а якщо у вас гіпертонія, то препарати, призначені кардіологом, потрібно приймати системно, – пояснив медик.

Однак, за його словами, “швидкі” ліки від тиску не варто приймати, коли у вас панічна атака.

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Дійсно, під час панічної атаки (ПА) у людини прискорюється серцебиття і відповідно підвищується артеріальний тиск. При цьому сама атака триває недовго – від 5 до 15 хвилин. Коли вона минає, тиск падає.

А ось пігулки для зниження тиску діють протягом 24 годин. Тобто панічна атака закінчиться, а дія ліків триватиме. При цьому вони почнуть діяти тільки через 30-40 хвилин, коли ПА не буде.

Лікар каже, що під час панічної атаки відбувається виділення адреналіну в кров наднирковими залозами і в організмі спостерігаються такі зміни:

  • серцебиття;
  • підвищення тиску;
  • часте і глибоке дихання;
  • підвищена пітливість рук:
  • тремтіння рук;
  • нудота та діарея.

Щоб пережити цей стан, лікар радить перестати реагувати на симптоми, не “вестися” на панічну атаку, тоді головний мозок зрозуміє, що виділення адреналіну було хибним.

– Просто ви маєте проживати, бути з нею (ПА. – Ред.), не намагатися робити щось, щоб вона минула, – резюмує лікар.

Джерело: Євген Скрипник

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