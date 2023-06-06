Психіатр, психотерапевт, невролог і нарколог Євген Скрипник на своїй сторінці Instagram дав роз’яснення, чи потрібно під час панічної атаки приймати ліки від тиску.
– При підвищенні тиску зазвичай потрібні ліки “швидкої” допомоги, а якщо у вас гіпертонія, то препарати, призначені кардіологом, потрібно приймати системно, – пояснив медик.
Однак, за його словами, “швидкі” ліки від тиску не варто приймати, коли у вас панічна атака.
Дійсно, під час панічної атаки (ПА) у людини прискорюється серцебиття і відповідно підвищується артеріальний тиск. При цьому сама атака триває недовго – від 5 до 15 хвилин. Коли вона минає, тиск падає.
А ось пігулки для зниження тиску діють протягом 24 годин. Тобто панічна атака закінчиться, а дія ліків триватиме. При цьому вони почнуть діяти тільки через 30-40 хвилин, коли ПА не буде.
Лікар каже, що під час панічної атаки відбувається виділення адреналіну в кров наднирковими залозами і в організмі спостерігаються такі зміни:
- серцебиття;
- підвищення тиску;
- часте і глибоке дихання;
- підвищена пітливість рук:
- тремтіння рук;
- нудота та діарея.
Щоб пережити цей стан, лікар радить перестати реагувати на симптоми, не “вестися” на панічну атаку, тоді головний мозок зрозуміє, що виділення адреналіну було хибним.
– Просто ви маєте проживати, бути з нею (ПА. – Ред.), не намагатися робити щось, щоб вона минула, – резюмує лікар.
Джерело: Євген Скрипник