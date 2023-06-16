Лікар загальної практики Девід Джек у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів про причини гіпергідрозу (підвищеного потовиділення) та способи його лікування.

– У пітливості немає нічого поганого. Це природна практика організму регулювати температуру тіла, – пояснює лікар.

Однак, за словами медика, деякі люди борються з сильним потовиділенням незалежно від температури повітря.

Джек каже, що є кілька чинників, які можуть спричинити надмірне потовиділення. Це:

гормональні зміни;

звички способу життя, такі як вживання надто великої кількості алкоголю або кофеїну;

гіпертиреоз (надактивна щитоподібна залоза);

лихоманка або хвороба.

Лікар пояснив, що надмірне потовиділення, або гіпергідроз, може торкнутися всього тіла або тільки певних ділянок, включно з пахвами, долонями, підошвами ніг і обличчям.

Розрізняють два основних типи гіпергідрозу: первинний і вторинний.

Первинний гіпергідроз, який є найпоширенішим, не має основної медичної причини та завжди передається у спадок, тоді як вторинна форма виникає внаслідок основного захворювання або навіть приймання ліків.

Як лікувати надмірне потовиділення

Хороша новина полягає в тому, що, за словами експерта, існують різні методи лікування і втручання, які можуть допомогти впоратися з гіпергідрозом.

Джек пояснив, що рецептурні антиперспіранти, які містять гексагідрат хлориду алюмінію, які тимчасово блокують роботу потових залоз, є одним із найпоширеніших засобів від надмірного потовиділення.

Іншим неінвазивним варіантом є процедура, яка називається іонтофорезом – занурення ураженої ділянки у воду та пропускання через неї слабкого електричного струму. Це допомагає тимчасово заблокувати потові залози.

Крім того, ботокс також є популярним засобом лікування гіпергідрозу, особливо коли йдеться про пахви. За словами медика, токсин працює, блокуючи нервові сигнали, які стимулюють вироблення поту, забезпечуючи полегшення на кілька місяців.

Іноді особливо важкі випадки гіпергідрозу потребують оперативного втручання. Як, наприклад, це сталося з 13-річною Олександрою, яка страждала від гіпергідрозу з трьох років. Процес був настільки сильним, що робити звичайні побутові справи дівчинці було дуже складно.

Джерело: Express