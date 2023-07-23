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Лікарі пояснили, ознакою якої серйозної патології можуть бути судоми в ногах

23 Липня 2023, 09:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
судома
Джерело: Pixabay

За словами фахівців американської клініки Клівленда, судоми в ногах означають, що в кінцівках через високий рівень холестерину знижений кровотік, що наражає нас на ризик серйозних ускладнень.

– Згодом високий холестерин може перешкодити нормальному кровотоку по всьому тілу. У певних випадках це може призвести до невідкладних станів, таких, як інсульти та серцеві напади, – зазначають експерти.

За їхніми словами, багато людей не знають, що живуть із цим захворюванням. Згодом високий рівень холестерину призводить до утворення бляшок усередині кровоносних судин. Це називається атеросклерозом.

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За даними клініки, однією з ознак утворення бляшок є судома в нозі під час руху. Симптоми з’являються на досить пізній стадії, коли периферична артерія заблокована як мінімум на 60%.

Ключовий симптом – судоми в ногах, які починаються, коли ви рухаєтеся, але припиняються, коли ви відпочиваєте.

– Це ознака зниження кровотоку, викликаного зростанням кількості бляшок у вашій артерії, – пояснюють медики.

За їхніми словами, біль може варіюватися від легкого до сильного і зазвичай минає через кілька хвилин, коли ви даєте ногам відпочити.

Зазначається, що часто уражаються обидві ноги одночасно, хоча біль може посилюватися в одній нозі.

Інші симптоми захворювання периферичних артерій охоплюють:

  • оніміння або слабкість у ногах;
  • ламкі нігті, які повільно ростуть;
  • виразки на ступнях і гомілках, які не загоюються;
  • зміна кольору шкіри на ногах, наприклад, вона стає блідішою, ніж зазвичай, або синіє;
  • блискуча шкіра.

Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми, вам слід поговорити з вашим лікарем, радять експерти клініки.

Джерело: Express

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