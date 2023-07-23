За словами фахівців американської клініки Клівленда, судоми в ногах означають, що в кінцівках через високий рівень холестерину знижений кровотік, що наражає нас на ризик серйозних ускладнень.

– Згодом високий холестерин може перешкодити нормальному кровотоку по всьому тілу. У певних випадках це може призвести до невідкладних станів, таких, як інсульти та серцеві напади, – зазначають експерти.

За їхніми словами, багато людей не знають, що живуть із цим захворюванням. Згодом високий рівень холестерину призводить до утворення бляшок усередині кровоносних судин. Це називається атеросклерозом.

За даними клініки, однією з ознак утворення бляшок є судома в нозі під час руху. Симптоми з’являються на досить пізній стадії, коли периферична артерія заблокована як мінімум на 60%.

Ключовий симптом – судоми в ногах, які починаються, коли ви рухаєтеся, але припиняються, коли ви відпочиваєте.

– Це ознака зниження кровотоку, викликаного зростанням кількості бляшок у вашій артерії, – пояснюють медики.

За їхніми словами, біль може варіюватися від легкого до сильного і зазвичай минає через кілька хвилин, коли ви даєте ногам відпочити.

Зазначається, що часто уражаються обидві ноги одночасно, хоча біль може посилюватися в одній нозі.

Інші симптоми захворювання периферичних артерій охоплюють:

оніміння або слабкість у ногах;

ламкі нігті, які повільно ростуть;

виразки на ступнях і гомілках, які не загоюються;

зміна кольору шкіри на ногах, наприклад, вона стає блідішою, ніж зазвичай, або синіє;

блискуча шкіра.

Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми, вам слід поговорити з вашим лікарем, радять експерти клініки.

Джерело: Express