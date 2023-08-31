Соуси, делікатесне м’ясо і ковбаси, фруктові напої, солоне печиво і швидкі обіди на бульйоні підвищують рівень цукру в крові так само, як і сам цукор.

Багато хто заради здоров’я відмовився від солодощів і загалом від вживання цукру. Проте навіть не підозрює, що небезпека чатує в несподіваних продуктах, зовсім не солодких на смак.

Дієтолог і фахівець з фітотерапії лікарні Козятагі Університету Едітепе Букет Ерташ Сефер назвала найпопулярніші несолодкі, а часом навіть кислі та солоні продукти, які мають з обережністю вживати діабетики та люди, схильні до збільшення ваги.

Соуси

Чи любите ви використовувати соус під час їжі? Більшість відповість ствердно. Томатні, лимонні та гранатові кислі соуси, особливо в салатах, досить приємні на смак. Але в кожному з них міститься прихований цукор. Іноді навіть спірно, від чого більше шкоди – від картоплі фрі чи кетчупу…

Коротше кажучи, якщо ви любите соус, готуйте його самостійно. Це не так і складно, зате є гарантія, що він точно буде корисним.

Делікатесні м’ясні продукти, такі як ковбаса

Це група джерел білка. Так, хотілося б побачити м’ясо і спеції тільки в правильних поєднаннях. Але більшість з таких продуктів на ринку містять доданий цукор або крохмаль.

А прихований цукор чи крохмаль може перетворитися на джерело вуглеводів і швидко підняти рівень цукру в крові.

Фруктові напої, зокрема молочні

Хотілося б, щоб у них був тільки натуральний цукор із фруктів. На жаль, у більшість морсів і смузі додають цукор для поліпшення смаку й аромату. Те саме стосується молочних продуктів – кефірів, йогуртів із додаванням фруктів. Такий корисний для кишківника напій, як кефір, одразу перетворюється на сприятливий для недружньої флори.

Печиво з сіллю

Чи знаєте ви, що солоні продукти також можуть містити доданий цукор? Кренделі, солоні крекери, солоне печиво… Насправді в них міститься не лише цукор, а й безліч добавок.

Інакше кажучи, їхній вплив на рівень цукру в крові дуже суттєвий.

Джерело: Yeditepe Hastaneleri