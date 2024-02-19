Існує безліч методів контрацепції, і кожен з них має власний механізм дії та рівень ефективності захисту від небажаної вагітності. Однак єдиний спосіб, який може одночасно запобігти заплідненню та інфекціям, що передаються статевим шляхом, це презервативи.

Факти ICTV дізнавалися в нашого постійного експерта лікарки-гінеколога Ольги Роговець, чи можна завагітніти з презервативом та чи надійній цей спосіб.

Чи можна завагітніти з презервативом

Презервативи залишаються одним з найкращих методів захисту від хвороб, що передаються статевим шляхом. Вони зручні у використанні та безпечні, адже не містять гормонів.

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– Зазвичай ефективність презервативів оцінюється приблизно у 98%. Це означає, що ризик все ж таки існує, – каже лікарка.

За її словами, ефективність презервативів цілком залежить від правильного їхнього використання та зберігання. Тож на запитання, чи можна завагітніти з презервативом, відповідь дуже проста: можна.

Як уникнути вагітності з презервативом

Щоб забезпечити правильне використання контрацептиву, слід відкрити руками захисне покриття та вдягнути кільце презерватива на голівку статевого члена, притримуючи кінчик пальцями, щоб запобігти накопиченню повітря.

Не можна користуватися простроченим продуктом, який до того ж тривалий час зберігався за підвищеної температури, оскільки надмірне тепло може пошкодити матеріал.

Недостатня кількість мастила також впливає на якість матеріалу, і він може порватися.

Розкриття презерватива зубами або гострими предметами, зняття та повторне використання того самого презерватива, особливо після незахищеного проникнення.

Неправильний розмір презерватива та видалення з піхви пеніса після того, як він зменшився в розмірі, збільшують шанси на небажану вагітність.

Для вищого рівня захисту можна комбінувати презервативи з іншими методами контрацепції, але перед тим гінеколог радить проконсультуватися з лікарем, який допоможе врахувати стан здоров’я пацієнта та його особисті потреби.