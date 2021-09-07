Лікування п’явками – гірудотерапія – один з найдавніших методів лікування. Це унікальний спосіб, якому немає аналогів. Про те, як проводять сеанси гірудотерапії, Фактам ICTV розповіла лікар-фізіотерапевт Марина Єріна.
Що таке гірудотерапія?
Гірудотерапія - лікування п'явками - найдавніший метод лікування різних хвороб. Аналогів цьому методу немає. Вся справа в унікальному складі секрету п'явки, що містить біологічно активні речовини, і антикоагулянт гирудин. Лікування проводить гирудотерапевт. Ставлять п'явки на біологічно активні точки, кожна з яких має зв'язок з певним органом і відповідає за його стан.
Які п'явки використовуються у лікуванні?
Всього налічується 40 видів п'явок, але використовується тільки один: п'явка медична. Їх вирощують в спеціальних розплідниках, де створені оптимальні умови для їх розвитку.
Чи можна через п'явку заразитися якою-небудь інфекцією?
П'явки використовуються тільки один раз. Потім їх знищують. Це свого роду одноразовий інструмент, який не використовують для іншого пацієнта.
Як ставлять п'явок?
Щоб ставити п'явок, потрібні навички. Фахівці ними володіють. П'явку садять у пробірку, яку підносять до певного місця на тілі, коли п'явка присмоктується, то вона починає робити хвилеподібні рухи. П'явка проколює шкіру на глибину 1,5 мм за допомогою трьох щелеп і висмоктує приблизно 5-15 мл крові. Після сеансу гірудотерапії стільки ж ще виливається з ранки. Всього на один сеанс потрібно зазвичай 5-7 п'явок. Після того як вони закінчать свою роботу, то відваляться самі.
Чи залишається слід від укусу?
Після сеансу на місці укусу залишається ранка. Вона може кровоточити протягом доби. Через те, що п'явка ввела антикоагулюючу речовину. На ранку накладається асептична пов'язка. Коли вона просочується кров'ю, поверх неї накладають нову. І так до повної зупинки крові.
Який лікувальний ефект від гірудотерапії?
- Розвантажується кровотік. Це нормалізує артеріальний тиск.
- Оскільки в біологічно активних точках багато нервових закінчень, то укус п'явки впливає практично, як голковколювання. Рефлекс проходить по нервах у певні органи.
- Біологічний вплив на організм. У секреті слинних залоз міститься більше 100 біологічно активних речовин, що мають лікувальні властивості.
Як впливає секрет п'явки на організм?
Ферменти, що містяться в слині п'явки, мають протизапальну та імуномодулюючу дію, а також антисклеротичну та протиішемічну дію на стінки кровоносних судин. Біологічно активні речовини мають лімфогонні та гіпотензивні властивості, змінюють в'язкість крові і покращують лімфовідтік.
Які хвороби лікують п'явками?
Перелік захворювань, які лікують п'явками великий. Але найпоширеніші це:
- подагра
- хвороба Бехтерева
- остеохондроз
- ревматизм
- артрит
- артроз
- остеопороз
- псоріаз
- гіпертонічна хвороба
- цукровий діабет
- гіпотиреоз
- ішемічна хвороба серця
- тромбофлебіт
- спайкові процеси
- офтальмологічні захворювання (глаукома, іридоцикліт)
Чи є протипоказання до гірудотерапії?
Протипоказань не і так багато:
- вагітність
- тромбоцитопенія
- онкозахворювання
- низький гемоглобін
- гемофілія.