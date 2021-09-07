Як ставлять п'явок?

Щоб ставити п'явок, потрібні навички. Фахівці ними володіють. П'явку садять у пробірку, яку підносять до певного місця на тілі, коли п'явка присмоктується, то вона починає робити хвилеподібні рухи. П'явка проколює шкіру на глибину 1,5 мм за допомогою трьох щелеп і висмоктує приблизно 5-15 мл крові. Після сеансу гірудотерапії стільки ж ще виливається з ранки. Всього на один сеанс потрібно зазвичай 5-7 п'явок. Після того як вони закінчать свою роботу, то відваляться самі.