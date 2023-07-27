Після успішного проходження повного курсу лікування онкології настає ремісія раку, коли зникають усі симптоми хвороби.

Однак це ще не означає, що пацієнт на 100% здоровий — у деяких випадках бувають рецидиви, і тоді доводиться проходити лікування повторно.

Чому виникає рецидив ракових захворювань

Відновлення після лікування онкологічних захворювань може тривати до пʼяти років.

Інколи рецидиви трапляються навіть у перший рік відновлення, коли організм ще ослаблений, а інколи — через пʼять років після завершення курсу. Якщо раннього рецидиву не сталося, прогнози для пацієнта покращуються.

Причина рецидиву раку — це високий ступінь ураження організму раковими клітинами. У прогнозуванні рецидивів ракових захворювань лікарями враховуються такі фактори ризику:

вік пацієнта;

стать;

вроджені та набуті імунодефіцити;

наявність інфекційних хвороб;

наявність шкідливих звичок;

контакт зі шкідливими речовинами;

наявність рецидивів у минулому.

Профілактика рецидиву

Під час діагностики точно прогнозувати рецидив складно, тому зазвичай лікарі призначають всім пацієнтам відповідну профілактику: дієту, помірні фізичні навантаження, а також регулярні обстеження.

Для запобігання рецидиву раку молочної залози в деяких випадках проводять гормональну терапію, а також показано повне видалення молочних залоз.

Дуже важливо виявити рецидив вчасно, тому необхідно своєчасно проводити медогляд та інструментальні обстеження.

Наприклад, для діагностики рецидиву лімфоми робиться аналіз крові, біохімічний скринінг, біопсія кісткового мозку, комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія, і це тільки основні дослідження.

Залежно від захворювання призначені дослідження можуть відрізнятися.

Методи лікування рецидиву раку

Якщо рецидив раку все ж настав, пацієнту призначається повторне лікування, яке проходить у складнішій формі.

Онкологічна клініка Anadolu в Туреччині пропонує сучасні дієві методи лікування онкології:

хірургічна операція;

хіміотерапія;

радіотерапія;

радіохірургія;

імунотерапія;

пересадка кісткового мозку.

У певних випадках використовується комплексний підхід із застосуванням декількох методів одночасно, щоб з більшою ймовірністю перемогти хворобу.

Anadolu входить в 10 найкращих клінік світу. В ній працюють медики зі світовим ім’ям, які допомогли тисячам пацієнтів у боротьбі з раком. Якщо підозрюєте в себе рецидив, запишіться на діагностику вже зараз, щоб не згаяти час.