Судини в оці тендітні, вони можуть лопатися з багатьох причин. Це може бути звичайна перевтома, або ж передвісник серйозного захворювання.

Що робити, якщо лопнула судина в оці, і як це лікувати, Фактам ICTV розповідла лікар-офтальмолог, завідувачка відділення мікрохірургії ока Івано-Франківської ЦМКЛ Юлія Масляк.

Якщо ви помітили, що лопнула судина в оці, то краще одразу звернутися до лікаря. Офтальмолог проведе обстеження, з’ясує, чому стався розрив судини, і підбере терапію, яка позбавить вас дискомфорту.

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Лопнула судина в оці – причини

– Субкон’юнктивальний крововилив – такий медичний термін має ця недуга. Іншими словами – це синець ока, до нього призводить судинка, яка тріснула, – пояснює Юлія Масляк.

Причини виникнення:

Гіпертонія. Високий артеріальний тиск часто призводить до тріскання судин в оці.

Сильний синдром “сухого ока”

Діабет. Діабетики – ще одна категорія людей, в яких часто трапляються субкон’юктивальні крововиливи.

Важке фізичне навантаження.

Тупа травма (ока або удар по голові).

Механічне пошкодження зіниці.

– До погіршення зору цей синець не призводить в жодному разі, якщо він на передній частині ока. Якщо не проконтролювати його появу та пропустити причину, то такий крововилив може повторитись, але всередині ока. А це означає, що око повністю залите кров’ю і пацієнт тимчасово втрачає зір, – каже офтальмолог.

Що робити, якщо лопнула судина в оці

Особливого лікування субкон’юнктивального крововиливу немає. Лікарі рекомендують використовувати краплі. Але важливо розуміти, що синець в оці, як і на тілі, дуже довго загоюється. Гематома збільшується, змінює кольори та зникає лише з часом.

– Краще прийти на консультацію до офтальмолога, бо різні зовнішні фактори можуть вплинути на утворення синця в оці. Самолікування не сприяє покращенню, – додає експертка.

Самотужки визначити причину та серйозність крововиливу важко. Аби не пропустити іншу патологію та знайти причину, чому лопнула судина в оці, слід звертатися до офтальмолога.

Якщо є ознаки серйозного захворювання, медик скерує до інших фахівців. Лікування буде тривалим, бо синець може сходити від тижня і до місяця часу, але не складним.