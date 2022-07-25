В умовах воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки призивного віку та військовозобов’язані отримують повістки. Перша повістка передбачає уточнення облікових даних, а наступна – проходження військово-лікарської комісії.

Отримавши повістку чоловік повинен з’явитися у назначений день до військкомату за місцем прописки, звідки його направлять на медкомісію.

Яких лікарів потрібно проходити на медичній комісії у військкоматі – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Медкомісія у військкоматі

За словами чергового Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після отримання повістки, хлопець має з’явитися у військкомат, де йому видадуть направлення на медкомісію та додаткові аналізи.

Аналізи чоловік має пройти самостійно, адже вони не проводяться в рамках ВЛК. До речі, у законодавстві не визначено терміни проходження цих процедур, тому їх можна зробити як у державній, так і у приватній лікарні.

Чоловіку лише дадуть повістку коли необхідно прийти до військкомату зі зробленими аналізами.

Перед проходженням ВЛК, призовник має зробити:

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності (тим, у кого немає цих даних);

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

Електрокардіографію (ЕКГ);

вимір внутрішньоочного тиску (якщо чоловіку 40 +);

дослідження крові на цукор (для 40+).

Зі зданими аналізами військовозобов’язаний знову йде до військкомату.

До медогляду військовий комісаріат отримує дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів щодо військовозобов‘язаних.

Яких лікарів потрібно пройти у військкоматі

Під час проходження ВЛК кожного чоловіка оглядають вісім лікарів:

терапевт;

хірург;

офтальмолог;

психіатр;

стоматолог;

невропатолог;

оториноларинголог;

дерматолог.

Терапевт – спеціаліст, який відстежує хвороби і визначає курсу лікування пацієнтів. Саме з терапевта починається медогляд, оскільки він може назначити вам додаткових спеціалістів, якщо знайде певну проблему.

До компетенції лікаря-терапевта входить – діагностика і лікування захворювань серцево-судинної системи, ішемічної хвороби серця, органів дихання та травлення, діагностика і лікування хвороб нирок, суглобів тощо.

Хірург оглядає людину на предмет варикозного розширення вен та його ускладнень, живіт, для визначення розмірів печінки та селезінки, а також передміхурової залози.

Офтальмолог, іншими словами, окуліст – перевіряє очне дно, зорові характеристики і внутрішньоочний тиск.

Психіатр визначає чи є у чоловіка психічні розлади. Невропатолог – займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань центральної та периферичної нервової системи.

Стоматолог – проводить огляд порожнини рота, перевіряє стан зубів, може назначити лікування.

Оториноларинголог – лікар, який спеціалізується на діагностиці та лікування вух, горла, носа, голови та шиї. А дерматолог – перевірить стан шкіри, волосся, нігтів тощо.

Якщо ж у людини є інвалідність чи хронічні захворювання, її можуть додатково оглянути інші спеціалізовані лікарі.

До речі, на людей з інвалідністю військкомати отримують дані з органів соціального захисту і медкартку з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

Кожен з лікарів, після огляду виносить висновок про придатність чи непридатність військовозобов’язаного до служби. Варто зазначити, що під своїм висновком лікар обов’язково має поставити підпис та завірити це печаткою.