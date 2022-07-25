В умовах воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки призивного віку та військовозобов’язані отримують повістки. Перша повістка передбачає уточнення облікових даних, а наступна – проходження військово-лікарської комісії.
Отримавши повістку чоловік повинен з’явитися у назначений день до військкомату за місцем прописки, звідки його направлять на медкомісію.
Яких лікарів потрібно проходити на медичній комісії у військкоматі – читайте в нашому матеріалі.
Медкомісія у військкоматі
За словами чергового Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після отримання повістки, хлопець має з’явитися у військкомат, де йому видадуть направлення на медкомісію та додаткові аналізи.
Аналізи чоловік має пройти самостійно, адже вони не проводяться в рамках ВЛК. До речі, у законодавстві не визначено терміни проходження цих процедур, тому їх можна зробити як у державній, так і у приватній лікарні.
Чоловіку лише дадуть повістку коли необхідно прийти до військкомату зі зробленими аналізами.
Перед проходженням ВЛК, призовник має зробити:
- загальний аналіз крові та дослідження сечі;
- визначення групи крові та резус-належності (тим, у кого немає цих даних);
- рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;
- Електрокардіографію (ЕКГ);
- вимір внутрішньоочного тиску (якщо чоловіку 40 +);
- дослідження крові на цукор (для 40+).
Зі зданими аналізами військовозобов’язаний знову йде до військкомату.
До медогляду військовий комісаріат отримує дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів щодо військовозобов‘язаних.
Яких лікарів потрібно пройти у військкоматі
Під час проходження ВЛК кожного чоловіка оглядають вісім лікарів:
- терапевт;
- хірург;
- офтальмолог;
- психіатр;
- стоматолог;
- невропатолог;
- оториноларинголог;
- дерматолог.
Терапевт – спеціаліст, який відстежує хвороби і визначає курсу лікування пацієнтів. Саме з терапевта починається медогляд, оскільки він може назначити вам додаткових спеціалістів, якщо знайде певну проблему.
До компетенції лікаря-терапевта входить – діагностика і лікування захворювань серцево-судинної системи, ішемічної хвороби серця, органів дихання та травлення, діагностика і лікування хвороб нирок, суглобів тощо.
Хірург оглядає людину на предмет варикозного розширення вен та його ускладнень, живіт, для визначення розмірів печінки та селезінки, а також передміхурової залози.
Офтальмолог, іншими словами, окуліст – перевіряє очне дно, зорові характеристики і внутрішньоочний тиск.
Психіатр визначає чи є у чоловіка психічні розлади. Невропатолог – займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань центральної та периферичної нервової системи.
Стоматолог – проводить огляд порожнини рота, перевіряє стан зубів, може назначити лікування.
Оториноларинголог – лікар, який спеціалізується на діагностиці та лікування вух, горла, носа, голови та шиї. А дерматолог – перевірить стан шкіри, волосся, нігтів тощо.
Якщо ж у людини є інвалідність чи хронічні захворювання, її можуть додатково оглянути інші спеціалізовані лікарі.
До речі, на людей з інвалідністю військкомати отримують дані з органів соціального захисту і медкартку з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.
Кожен з лікарів, після огляду виносить висновок про придатність чи непридатність військовозобов’язаного до служби. Варто зазначити, що під своїм висновком лікар обов’язково має поставити підпис та завірити це печаткою.