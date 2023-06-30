Малоінвазивна хірургія або мінімально інвазивна хірургія – це таке хірургічне втручання, яке завдає мінімально можливої операційної травми.

Цим вона відрізняється від традиційної відкритої хірургії, коли доступ здійснюється шляхом розсічення тканин і відкриття зони втручання.

Малоінвазивна хірургія має багато переваг порівняно з відкритою, тому там, де можливе її використання, вона стає найкращим вибором.

Що являє собою малоінвазивна хірургія

Суть малоінвазивної хірургії в тому, що замість розсічення тканин і оголення ураженої зони, хірургічний інструмент проникає всередину і там виконує необхідні маніпуляції, а потім виводиться назовні.

Метод не такий новий, як може здатися: вперше його застосував у 1930-х роках японський лікар Takagi. Для огляду та лікування сечового міхура він ввів у нього ендоскоп (цистоскоп), скасувавши необхідність важкої порожнинної операції з непередбачуваним результатом.

У 1931 році його учень Marski Watanabe вніс зміни в цистоскоп, пристосувавши його для лікування суглобів. Він удосконалював свій артроскоп і методи його використання, тому до 1957 року мав великий досвід артроскопії.

У 1957 році він випустив перший Артроскопічний атлас. Хірурги-ортопеди в усьому світі отримали можливість ознайомитися з методикою та швидко оцінили її переваги.

Цю подію можна вважати відправною точкою у тріумфальній ході малоінвазивної хірургії. Поступово до такого методу почали звертатися хірурги інших напрямків.

Нині малоінвазивну хірургію використовують для операцій на головному та спинному мозку, на хребті, кишківнику, надниркових залозах і нирках, жовчному міхурі, шлунку, стравоході, на серці та судинах, в онкології, урології й гінекології.

Розвиток комп’ютерної техніки та оптики ще більше розширив можливості ендоскопічної хірургії, давши старт роботизованій хірургії.

Використання лазера, ультразвуку та інших високотехнологічних методів доповнили можливості ендоскопії.

Малоінвазивні методи в гінекології

У гінекології використовується два види ендоскопічних втручань:

Лапароскопія – ендоскоп (лапароскоп) вводять всередину через проколи в передній черевній стінці. Використовується для втручання на яєчниках, фаллопієвих трубах, матці.

Гістероскопія – ендоскоп (гістероскоп) вводять всередину матки через піхву, не роблячи жодних проколів. Використовується для втручання на матці, її шийці, фаллопієвих трубах і піхві.

Для лікування гінекологічних захворювань використовуються також:

Ендоскопічна радіочастотна абляція ендометрія – вплив на осередок ураження за допомогою радіочастот, виконаний одним з ендоскопічних доступів (лапароскопії або гістероскопії).

LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) – петльова електродіатермоексцизія, або конізація шийки матки.

Переваги та недоліки малоінвазивної хірургії

Очевидною перевагою малоінвазивної хірургії є її мінімальна травматичність. Операційна травма, яка раніше була неминучою, іноді набувала такого масштабу, що хірургічна операція ставала недоцільною.

Ризики й навантаження на організм були настільки великі, що операції відкладали, поки була хоч якась альтернатива. Мінімально інвазивні методи все змінили.

Вони дали змогу лікувати багато захворювань швидко і з мінімальним ризиком.

Плюси:

Коротший час хірургічного втручання.

Менше наркозу, менше медикаментозного навантаження.

Мінімальний ризик інфікування.

Мінімальна крововтрата.

Короткий відновлювальний період.

Можливі органозбережні операції.

До недоліків методу можна зарахувати лише необхідність у спеціальному дорогому обладнанні, яке не всі клініки можуть собі дозволити.

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Автор статті: акушерка-гінеколог і репродуктолог Адвена Вікторія Вікторівна.