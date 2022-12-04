Фахівці медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли про найбільш поширені причини болю в спині і про стійкі міфи навколо цієї патології.

Як стверджують експерти МОЗ, піковий вік виникнення болю в спині — 35-55 років, попри поширену думку, що такий симптом зазвичай переслідує людей старшого віку.

– Крім упередження щодо віку, панує міф про те, що перша допомога при болю в спині — це хворобливі уколи, крапельниці і хондропротектори, які нібито стимулюють відновлення хрящової тканини, – констатують медики.

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І відзначають, що біль в попереку може бути передвісником серйозної хвороби лише у 1-2% пацієнтів. Серед червоних прапорців такі суміжні симптоми, як:

підвищення температури;

різка втрата ваги;

порушення чутливості кінцівок;

слабкість в м’язах.

Якщо біль супроводжують такі ознаки, якомога швидше звернися до лікаря, радять експерти.

За їхніми словами, в переважній більшості випадків біль має механічний характер, тобто може бути викликана певним положенням тіла і/або руховою активністю.

– Доведено, що ін’єкції і таблетовані форми препаратів мають однакову ефективність. Тому прийому призначених лікарем таблеток досить. А крапельниці в цьому контексті взагалі не мають наукового обґрунтування, – пояснюють фахівці.

За їхніми словами, якщо болить спина, то треба менше рухатися — це теж міф. Спокій і постільний режим можуть тільки затримати одужання, а біль перейде в хронічну.

Що ж стосується хондропротекторів, то, за словами експертів, ці препарати не мають доведеної ефективності. Тому, якщо турбує біль в попереку, слід не займатися самолікуванням, а звернутися за допомогою до лікаря.

Дбайте про себе і довіряйте тільки доказовій медицині. Це допоможе зберегти як здоров’я, так і психологічний комфорт і ресурси, закликають медики.

Джерело: Бережи себе