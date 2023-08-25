Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Мікробіолог розповів, чому не варто судити про якість продуктів тільки за їхнім запахом

25 Серпня 2023, 14:33
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Мікробіолог розповів, чому не варто судити про якість продуктів тільки за їхнім запахом
Джерело: Pexels

Як зазначає директор Мережі досліджень харчової безпеки Інституту Квадрам, мікробіолог Меттью Гілмор, перевіряти якість продуктів у холодильнику, орієнтуючись лише на їхній запах, небезпечно: цей тест не захистить від отруєння.

За словами експерта, мікроби, коли ростуть і розмножуються, створюють не тільки запахи, а й газоподібні суміші, які згодом проявляються у формі метеоризму, поганого самопочуття.

Однак мікроби, які найчастіше пов’язані з хворобами харчового походження, як-от лістерії на копченій рибі та сальмонели на помідорах, виявити за допомогою тесту на запах практично неможливо.

Читайте також:
запах потаТерапія запахами: вчені з’ясували, що чужий піт ефективно знижує рівень тривожності

До того ж, якщо сальмонелу було занесено з брудною водою під час вирощування або виробництва, то вона перебуває всередині плоду, а не зовні.

Однак мікробіолог наголошує, що використовувати тест на запах все ж варто. Це вбереже від споживання зіпсованих продуктів, таких як молоко чи м’ясо. Однак, якщо у вас є сумніви в якості продуктів, але при цьому немає яскраво вираженого запаху, краще не ризикувати.

Джерело: The Conversation

Теги
Запах науковці Перевірка продуктів Поради Продукти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь