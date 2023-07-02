Сертифікована дієтолог Елізабет Волл у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвала вісім ознак дефіциту кальцію в організмі.

– Дефіцит кальцію в раціоні може призвести до ламкості кісток, що зробить їх більш уразливими до переломів, поряд із багатьма іншими проблемами, – зазначає Волл.

Крім того, за словами дієтолога, кальцій найчастіше пов’язують зі здоров’ям зубів. Мінерал також допомагає нервам передавати повідомлення між мозком і тілом і допомагає кровоносним судинам переміщати кров.

За даними Служби здоров’я Великої Британії (NHS), більшість із нас зможе отримувати весь необхідний нам кальцій зі свого раціону. Кальцій можна знайти в таких продуктах, як молоко, сир, а також у зелених листових овочах.

– Нестача кальцію може призвести до сильної втоми, млявості, а також до безсоння, що може вплинути на ваш загальний стан здоров’я і душевний стан, – пояснює експерт.

За її словами, дослідження також показали, що низький рівень кальцію пов’язаний із важким передменструальним синдромом. Ось чому стежити за рівнем усіх вітамінів, включно з кальцієм, життєво важливо для здоров’я тіла.

Дієтолог назвала вісім ознак дефіциту кальцію:

1.втома;

2.погане здоров’я порожнини рота;

3.м’язові болі та скутість;

4.крихкість або переломи кісток;

5.мозковий туман;

6.запаморочення;

7.оніміння і поколювання в пальцях;

8.проблеми з нігтями і шкірою, включно із сухістю або запаленням.

Дефіцит кальцію, за словами дієтолога, також може бути наслідком хронічної або важкої нестачі вітаміну D, що може спричинити зниження рівня кальцію в крові.

– Потім це провокує ефект доміно, спричиняючи низький рівень енергії та втому, – попереджає Волл.

За словами експерта, важливо, щоб дорослі не приймали понад 2 500 мг кальцію на день, оскільки це може бути шкідливо для організму і викликати такі проблеми, як діарея.

Джерело: Express