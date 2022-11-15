Лікарі зазначають, що зараз частішають скарги на виникнення так званого мозкового туману, загальмованості, неможливості швидко зібратися з думками.

– Зазвичай під мозковим туманом мається на увазі зниження здатності концентруватися, утримувати і аналізувати інформацію, підвищення чутливості до будь-яких факторів, що відволікають тебе, – пояснив лікар Євген Комаровський.

Лікар описав цей процес таким чином: уявіть собі, що навколо спускається туман. Усі контури нечіткі, незрозумілі. Начебто видно щось, але до пуття нічого не видно. Потім туман розсіюється, і все гаразд.

Так і з мозковим туманом. Це не діагноз. Це навіть не медичний термін. Це вдалий образ, який люди використовують, щоб описати свій стан, коли вони виникають проблеми з пам’яттю, відсутність ясності розуму.

Зараз дивляться

– Найбільш показовою ознакою мозкового туману є нездатність блокувати фактори, що відволікають, – каже лікар.

Є термін, який точно описує мозковий туман – розумова втома. Начебто нічого не робив, нічого не аналізував, ні з ким не спілкувався, а втомився так, ніби готувався до іспитів останніми днями.

Чому ж людей, які скаржаться на подібний мозковий туман, так багато в усьому світі?

Причин кілька:

Регулярний, сильний стрес, що призводить до підвищення артеріального тиску, здатний викликати депресію, і все це порушує мозковий кровообіг.

Хронічне недосипання, нестача сну.

Гормональні порушення, зміни, стани. Є фізіологічні: наприклад, вагітність коли концентрація прогестерону та естрогену так впливає, що вагітна жінка не здатна до розумової діяльності.

Порушення гормонального фону у людей похилого віку. Особливо у жінок у менопаузі.

Деякі дієти. Наприклад, кетодієта, коли виникає нестача вітамінів групи В. Особливо В12.

Алергія на арахіс та молочні продукти.

Прийом деяких ліків. Це стосується препаратів, які цілеспрямовано впливають на роботу нервової системи. Практично всі препарати, що використовуються для хіміотерапії при онкозахворюваннях, викликають порушення мозкової діяльності.

Хвороби: запальні захворювання головного мозку, обмінні процеси: підвищення або зниження рівня глюкози в крові, високий АТ

Пухлини головного мозку

Наслідки інсульту

Синдром хронічної втоми.

Вірусні інфекції, зокрема коронавірусна. Є дослідження, які підтверджують, що після Covid-19, а також при лонгковіді, є проблеми з розумовою діяльністю.

Що з цим робити

Таблетки чарівної немає. Медицина бачить вирішення проблеми у двох напрямках:

Корекція способу життя.

Шість способів впливати на спосіб життя:

Фізичні аеробні навантаження щонайменше 30 хвилин на день 5 разів на тиждень: ходьба, біг, їзда на велосипеді.

Дієта: середземноморська, DASH-дієта.

Виняток алкоголю, наркотичних засобів.

Сон не менше восьми годин на добу.

Громадська діяльність, будь-які масові заходи, спілкування, допомога людям, об’єднання із собі подібними.

Психологічний настрій: позитивний.

Шість компонентів, які впливають на вираженість проблем мозкової діяльності.

вітамін D, не допускати дефіциту

магній (бобові, шпинат, насіння)

омега-3

вітаміни В

вітамін С

L-теонін – амінокислота, що впливає на роботу рецепторів головного мозку. Особливо у людей похилого віку.

Джерело: Євген Комаровський