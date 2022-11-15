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Мозковий туман: що це і як його позбутися

15 Листопада 2022, 13:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
туман
Джерело: Pexels

Лікарі зазначають, що зараз частішають скарги на виникнення так званого мозкового туману, загальмованості, неможливості швидко зібратися з думками.

– Зазвичай під мозковим туманом мається на увазі зниження здатності концентруватися, утримувати і аналізувати інформацію, підвищення чутливості до будь-яких факторів, що відволікають тебе, – пояснив лікар Євген Комаровський.

Лікар описав цей процес таким чином: уявіть собі, що навколо спускається туман. Усі контури нечіткі, незрозумілі. Начебто видно щось, але до пуття нічого не видно. Потім туман розсіюється, і все гаразд.

Так і з мозковим туманом. Це не діагноз. Це навіть не медичний термін. Це вдалий образ, який люди використовують, щоб описати свій стан, коли вони виникають проблеми з пам’яттю, відсутність ясності розуму.

Зараз дивляться

– Найбільш показовою ознакою мозкового туману є нездатність блокувати фактори, що відволікають, – каже лікар.

Є термін, який точно описує мозковий туман – розумова втома. Начебто нічого не робив, нічого не аналізував, ні з ким не спілкувався, а втомився так, ніби готувався до іспитів останніми днями.

Чому ж людей, які скаржаться на подібний мозковий туман, так багато в усьому світі?

Причин кілька:

  • Регулярний, сильний стрес, що призводить до підвищення артеріального тиску, здатний викликати депресію, і все це порушує мозковий кровообіг.
  • Хронічне недосипання, нестача сну.
  • Гормональні порушення, зміни, стани. Є фізіологічні: наприклад, вагітність коли концентрація прогестерону та естрогену так впливає, що вагітна жінка не здатна до розумової діяльності.
  • Порушення гормонального фону у людей похилого віку. Особливо у жінок у менопаузі.
  • Деякі дієти. Наприклад, кетодієта, коли виникає нестача вітамінів групи В. Особливо В12.
  • Алергія на арахіс та молочні продукти.
  • Прийом деяких ліків. Це стосується препаратів, які цілеспрямовано впливають на роботу нервової системи. Практично всі препарати, що використовуються для хіміотерапії при онкозахворюваннях, викликають порушення мозкової діяльності.
  • Хвороби: запальні захворювання головного мозку, обмінні процеси: підвищення або зниження рівня глюкози в крові, високий АТ
  • Пухлини головного мозку
  • Наслідки інсульту
  • Синдром хронічної втоми.
  • Вірусні інфекції, зокрема коронавірусна. Є дослідження, які підтверджують, що після Covid-19, а також при лонгковіді, є проблеми з розумовою діяльністю.

Що з цим робити

Таблетки чарівної немає. Медицина бачить вирішення проблеми у двох напрямках:

Корекція способу життя.

Шість способів впливати на спосіб життя:

  • Фізичні аеробні навантаження щонайменше 30 хвилин на день 5 разів на тиждень: ходьба, біг, їзда на велосипеді.
  • Дієта: середземноморська, DASH-дієта.
  • Виняток алкоголю, наркотичних засобів.
  • Сон не менше восьми годин на добу.
  • Громадська діяльність, будь-які масові заходи, спілкування, допомога людям, об’єднання із собі подібними.
  • Психологічний настрій: позитивний.
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Шість компонентів, які впливають на вираженість проблем мозкової діяльності.

  • вітамін D, не допускати дефіциту
  • магній (бобові, шпинат, насіння)
  • омега-3
  • вітаміни В
  • вітамін С
  • L-теонін – амінокислота, що впливає на роботу рецепторів головного мозку. Особливо у людей похилого віку.

Джерело: Євген Комаровський

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