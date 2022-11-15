Лікарі зазначають, що зараз частішають скарги на виникнення так званого мозкового туману, загальмованості, неможливості швидко зібратися з думками.
– Зазвичай під мозковим туманом мається на увазі зниження здатності концентруватися, утримувати і аналізувати інформацію, підвищення чутливості до будь-яких факторів, що відволікають тебе, – пояснив лікар Євген Комаровський.
Лікар описав цей процес таким чином: уявіть собі, що навколо спускається туман. Усі контури нечіткі, незрозумілі. Начебто видно щось, але до пуття нічого не видно. Потім туман розсіюється, і все гаразд.
Так і з мозковим туманом. Це не діагноз. Це навіть не медичний термін. Це вдалий образ, який люди використовують, щоб описати свій стан, коли вони виникають проблеми з пам’яттю, відсутність ясності розуму.
– Найбільш показовою ознакою мозкового туману є нездатність блокувати фактори, що відволікають, – каже лікар.
Є термін, який точно описує мозковий туман – розумова втома. Начебто нічого не робив, нічого не аналізував, ні з ким не спілкувався, а втомився так, ніби готувався до іспитів останніми днями.
Чому ж людей, які скаржаться на подібний мозковий туман, так багато в усьому світі?
Причин кілька:
- Регулярний, сильний стрес, що призводить до підвищення артеріального тиску, здатний викликати депресію, і все це порушує мозковий кровообіг.
- Хронічне недосипання, нестача сну.
- Гормональні порушення, зміни, стани. Є фізіологічні: наприклад, вагітність коли концентрація прогестерону та естрогену так впливає, що вагітна жінка не здатна до розумової діяльності.
- Порушення гормонального фону у людей похилого віку. Особливо у жінок у менопаузі.
- Деякі дієти. Наприклад, кетодієта, коли виникає нестача вітамінів групи В. Особливо В12.
- Алергія на арахіс та молочні продукти.
- Прийом деяких ліків. Це стосується препаратів, які цілеспрямовано впливають на роботу нервової системи. Практично всі препарати, що використовуються для хіміотерапії при онкозахворюваннях, викликають порушення мозкової діяльності.
- Хвороби: запальні захворювання головного мозку, обмінні процеси: підвищення або зниження рівня глюкози в крові, високий АТ
- Пухлини головного мозку
- Наслідки інсульту
- Синдром хронічної втоми.
- Вірусні інфекції, зокрема коронавірусна. Є дослідження, які підтверджують, що після Covid-19, а також при лонгковіді, є проблеми з розумовою діяльністю.
Що з цим робити
Таблетки чарівної немає. Медицина бачить вирішення проблеми у двох напрямках:
Корекція способу життя.
Шість способів впливати на спосіб життя:
- Фізичні аеробні навантаження щонайменше 30 хвилин на день 5 разів на тиждень: ходьба, біг, їзда на велосипеді.
- Дієта: середземноморська, DASH-дієта.
- Виняток алкоголю, наркотичних засобів.
- Сон не менше восьми годин на добу.
- Громадська діяльність, будь-які масові заходи, спілкування, допомога людям, об’єднання із собі подібними.
- Психологічний настрій: позитивний.
Шість компонентів, які впливають на вираженість проблем мозкової діяльності.
- вітамін D, не допускати дефіциту
- магній (бобові, шпинат, насіння)
- омега-3
- вітаміни В
- вітамін С
- L-теонін – амінокислота, що впливає на роботу рецепторів головного мозку. Особливо у людей похилого віку.
Джерело: Євген Комаровський