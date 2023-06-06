Люди, які страждають на цю хронічну недугу, зараз відчувають загострення, хоча, холодні дні, вірусні захворювання, період цвітіння – начебто основні тригери бронхіальної астми, вже позаду.

Сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська нагадує, що й стрес може спровокувати загострення бронхіальної астми. А наше життя сьогодні під ворожими обстрілами – суцільний стрес.

Симптоми, такі як свистяче дихання, періодичні напади кашлю, задуха можуть найбільше проявлятися вночі.

Залежно від періодичності та тяжкості симптомів виділяють інтермітуючий (з рідкісними проявами) та постійний (легкий, середньої тяжкості та тяжкий) типи перебігу захворювання.

У будь-якому випадку допоможуть інгаляційні препарати. Вони є двох типів: для миттєвого зняття симптомів задухи і для тривалої постійної підтримки стану та зменшення частоти нападів. Який саме прапарат обрати саме зараз, може підказати лише лікар.

Не варто самостійно призначати собі ліки, які допомогли комусь іншому, навіть якщо здається, що ваші стани дуже схожі.

В Україні астма входить до переліку хвороб, препарати від яких можна отримати безоплатно чи з невеликою доплатою за програмою Доступні ліки. Для цього необхідно звернутися за рецептом до лікаря, який спостерігає за вашим станом, це може бути пульмонолог, сімейний лікар.

Полегшити стан хворих може і коригування способу життя. Згадайте про спорт, загартування, збалансоване харчування тощо. Загалом про все, що зміцнює організм.

Але будь де повинні мати при собі помічні препарати для протидії нападам.

Людям з бронхіальною астмою важливо пам’ятати і про захист від інфекцій. Начебто період респіраторних вірусних захворювань уже минув, але і прояви інфекційних захворювань можуть провокувати напади. Уникайте ризиків.

Джерело: Бережи себе