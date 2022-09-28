Проктологія — напрям у медицині, де діагностують, лікують та займаються профілактикою захворювань прямої кишки. Ці хвороби можуть бути як у чоловіків, так і у жінок, причому будь-якого віку.

Тому медики радять не ігнорувати симптоми, які вам посилає організм, та відвідувати проктологів, навіть коли все добре. Факти ICTV поспілкувалися із лікаркою-проктологом Анастасією Пристаєю і з’ясували п’ять причин відвідати цього спеціаліста.

1. Виділення крові з анального каналу. Це може бути під час дефекації або незалежно від неї. Можуть просто бути домішки крові в калі. Причини того можуть бути різні.

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– Зокрема, доброякісний процес, та може бути сигналом як онкології, так і аутоімунних процесів у кишці. Бажано перевіритися і впевнитися, що все добре. За необхідності – отримати лікування, – радить лікарка.

Головне – розуміти, що кров з прямої кишки не повинна виділятися за жодних умов!

2. Інші виділення з прямої кишки – під час дефекації або незалежно від неї. Це є другою причиною звернення до проктолога. Це може бути слиз, гній тощо.

3. Біль в анальному каналі або під час дефекації. Третя причина звернення.

– Це не завжди може бути проктологічна проблема, однак лікар повинен обов’язково подивитися. Може бути і тріщина, геморой, а можуть бути інші складні патології, здатні призвести до сепсису і навіть летальності, – попереджає лікарка.

4. Зміна випорожнення. Навіть зміна форми калу. Іноді так проявляються злоякісні або доброякісні захворювання у прямій кишці, коли її конфігурація змінюється і таким чином форма випорожнень теж буде змінюватися.

5. Діареї та закрепи. Це можуть бути і питання до гастроентеролога, але найімовірніше, він вас направить до проктолога.

– Чим відрізняється гастроентеролог від проктолога? Гастроентеролог – це терапевт. Він лікує консервативними методами, наприклад, дієтами. А проктолог лікує хірургічні патології. Ті, які або зараз треба оперувати, або у перспективі, – зауважує Анастасія.

Лікарка окремо наголошує, що такі симптоми, як біль у ділянці куприка, наприклад, припухлість, виділення гною з цієї ділянки – це також проктологічна патологія.

До проктолога варто звертатися, навіть якщо скарг на здоров’я немає. Для цього є щонайменше три причини:

– Перша причина – якщо плануєте вагітність. Не тоді, коли вже живете відкритим статевим життям, а коли лише плануєте. Бо не діагностовані проктологічні патології можуть у майбутньому вилитися у проблему. Може бути навіть втрата вагітності, – застерігає лікарка.

Особливо це стосується жінок, які роблять ЕКЗ. Бо вони отримують велику кількість гормонів для стимуляції і підтримання вагітності, які також впливають на розвиток та прогресування проктологічних патологій.

Друга причина, чому здорові люди повинні відвідати проктолога, це, якщо у роду, серед близьких родичів, були онкологічні хвороби товстої кишки.

Тоді бажано перевірятися навіть без скарг і симптомів. Бо у більшості випадків рак товстої кишки можна попередити. Тобто, є певні види онкології, де найкраще, що ми можемо зробити – виявити на ранніх стадіях. А стосовно цього виду раку – якщо свідомо до цього підійти, його можна попередити практично у 90% випадків.

– Третя причина – вік. Якщо стукнуло 40 років, слід зробити собі подарунок і сходити на огляд до проктолога. Він огляне і порадить відвідати ендоскопіста та зробити колоноскопію, – пояснює Анастасія.

Бо 40 років – це в Україні скринінговий вік. В Європі – 45. В Америці – 50. Якщо все добре, то колоноскопію треба робити далі кожні п’ять років.

Лікарка наголошує, що звертатися до проктолога треба хоча б раз на рік і не чекати ускладнень. Нині сучасна медицина лікує успішно ці проблеми. Головне – їх не запускати.