Чому виникає синдром подразненого кишечника (СПК), як розпізнати цю патологію і які методи лікування пропонує нам медицина. На ці та інші питання відповіли фахівці онлайн-платформи Бережи себе.

– Завжди складно вирішити, до якого розділу знань віднести це порушення роботи організму, адже фактично людина з СПК скаржиться на діяльність травної системи. У той же час, цей стан не пов’язаний з патологією шлунково-кишкового тракту, – відзначають медичні експерти.

Вони відзначають, що синдром подразненого кишечника найчастіше проявляється раптовою діареєю, здуттям, болями в шлунку, рідше — нудотою і запорами. Загалом, це відчувається як незрозуміла розбалансованість роботи травлення.

Зараз дивляться

За словами фахівців, переважно симптоми СПК виникають незалежно від їжі або пиття. А при детальному аналізі анамнезу виявляється зв’язок зі стресовими факторами.

Втома, недостатня кількість і погана якість сну, напружена понаднормова робота і загальний тривожний фон (наприклад, під час війни) потенційно можуть посилювати прояви СПК.

Втім, за наявності описаних вище скарг лікарі встановлюють їхню соматоформну (яку часто некоректно називають психосоматичною) природу методом виключення.

Тобто спочатку важливо виключити інші причини, наприклад:

інфекцію (кишкові прояви вірусів);

отруєння неякісною водою або їжею;

порушення роботи органів травної системи на різних рівнях тощо .

Така диференціація дуже важлива для лікування, адже допомагає не нашкодити пацієнту.

Синдром подразненого кишечника лікують комплексно:

психотерапія покликана побороти наслідки стресу і запобігти виникненню симптомів у відповідь на наступний подразник. Саме цей метод найкращий для тривалого ефекту;

іноді лікар призначає специфічні препарати для подолання тривожності

або інших психічних станів, якщо однієї психотерапії виявляється недостатньо. Зміна способу життя, достатній відпочинок, адекватне регулярне харчування є важливими передумовами для поліпшення стану;

або інших психічних станів, якщо однієї психотерапії виявляється недостатньо. Зміна способу життя, достатній відпочинок, адекватне регулярне харчування є важливими передумовами для поліпшення стану; симптоматичну терапію у вигляді ліків, що знижують моторику кишечника (при діареї) або навпаки включають її (при запорах) і зменшують газоутворення, призначають за фактом виникнення скарг.

Джерело: Бережи себе