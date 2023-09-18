Мікробіологиня Олена Лівінська на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснила, яку небезпеку приховує в собі звичайний побутовий пил і як його ефективно позбуватися.

За словами експертки, склад домашнього пилу має орієнтовно такий вигляд:

бруд, який ми приносимо додому на взутті та одязі;

рослинний пилок;

сажа;

волокна одягу та килимів;

шерсть домашніх тварин;

лусочки нашого відмерлого епітелію.

Якщо за вікном автомагістраль, неасфальтована дорога, будівельний майданчик або відкриті ґрунти без рослинності, кількість пилу, що залітає у вікно, може додатково зростати.

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– Пил – це серйозне навантаження на слизові дихальних шляхів людини. Під час вдихання пилу дихальній системі людини доводиться якось від нього очищатися. Відповідно, виникають кашель, чхання та риніт, – розповідає фахівець.

Для людей з астмою, хронічною обструктивною хворобою дихальних шляхів та іншими респіраторними станами навіть невелике збільшення пилу в повітрі може посилювати симптоми.

У довгостроковій перспективі постійне вдихання запиленого повітря послаблює функцію легенів і сприяє хронічним бронхітам і серцевим захворюванням.

Що ж стосується алергії на пил, то тут ідеться про пилового кліща, який частіше мешкає в м’яких меблях і килимах і харчується нашим відмерлим епітелієм.

Алергія на пилового кліща може проявлятися чханням, кашлем, нежиттю, закладеністю носа, відчуттям подразнення в піднебінні, горлі, носі або очах.

Можливі ускладнення алергії на пилового кліща – розвиток синуситів (інфекції носових пазух) та суттєве загострення нападів астми.

Як боротися з пилом і кліщами:

регулярно проводьте вологе прибирання;

позбавте домашній простір зайвих речей, на яких може збиратися пил, плануйте свій інтер’єр без килимів і гардин, з використанням матеріалів, які легко чистяться;

періть постільну білизну в гарячій воді (понад 50°C) щотижня;

вибирайте ковдри і подушки з гіпоалергенних матеріалів;

під час купівлі м’яких іграшок обирайте ті, які можна прати, регулярно робіть це і не тримайте їх у ліжку.

Зверніть увагу на вологість. Для зменшення розмноження пилових кліщів рекомендується підтримувати відносну вологість повітря нижче 50%. Однак з урахуванням того, що надто низька вологість у приміщенні сприятиме пересушуванню слизових оболонок носа та очей, ідеальною вологістю з цих міркувань можна вважати 40-50%.

Джерело: Бережи себе