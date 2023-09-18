Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Не естетичний і небезпечний: мікробіолог пояснила, як ефективно позбуватися побутового пилу

18 Вересня 2023, 10:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
прибирання
Джерело: Pexels

Мікробіологиня Олена Лівінська на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснила, яку небезпеку приховує в собі звичайний побутовий пил і як його ефективно позбуватися.

За словами експертки, склад домашнього пилу має орієнтовно такий вигляд:

  • бруд, який ми приносимо додому на взутті та одязі;
  • рослинний пилок;
  • сажа;
  • волокна одягу та килимів;
  • шерсть домашніх тварин;
  • лусочки нашого відмерлого епітелію.

Якщо за вікном автомагістраль, неасфальтована дорога, будівельний майданчик або відкриті ґрунти без рослинності, кількість пилу, що залітає у вікно, може додатково зростати.

Зараз дивляться
Читайте також:
екологіяНавіть у тих, хто ніколи не курив: забруднення повітря може спровокувати рак легень

– Пил – це серйозне навантаження на слизові дихальних шляхів людини. Під час вдихання пилу дихальній системі людини доводиться якось від нього очищатися. Відповідно, виникають кашель, чхання та риніт, – розповідає фахівець.

Для людей з астмою, хронічною обструктивною хворобою дихальних шляхів та іншими респіраторними станами навіть невелике збільшення пилу в повітрі може посилювати симптоми.

У довгостроковій перспективі постійне вдихання запиленого повітря послаблює функцію легенів і сприяє хронічним бронхітам і серцевим захворюванням.

Що ж стосується алергії на пил, то тут ідеться про пилового кліща, який частіше мешкає в м’яких меблях і килимах і харчується нашим відмерлим епітелієм.

Алергія на пилового кліща може проявлятися чханням, кашлем, нежиттю, закладеністю носа, відчуттям подразнення в піднебінні, горлі, носі або очах.

Можливі ускладнення алергії на пилового кліща – розвиток синуситів (інфекції носових пазух) та суттєве загострення нападів астми.

Як боротися з пилом і кліщами:

  • регулярно проводьте вологе прибирання;
  • позбавте домашній простір зайвих речей, на яких може збиратися пил, плануйте свій інтер’єр без килимів і гардин, з використанням матеріалів, які легко чистяться;
  • періть постільну білизну в гарячій воді (понад 50°C) щотижня;
  • вибирайте ковдри і подушки з гіпоалергенних матеріалів;
  • під час купівлі м’яких іграшок обирайте ті, які можна прати, регулярно робіть це і не тримайте їх у ліжку.

Зверніть увагу на вологість. Для зменшення розмноження пилових кліщів рекомендується підтримувати відносну вологість повітря нижче 50%. Однак з урахуванням того, що надто низька вологість у приміщенні сприятиме пересушуванню слизових оболонок носа та очей, ідеальною вологістю з цих міркувань можна вважати 40-50%.

Джерело: Бережи себе

Теги
Алергія забруднення Поради Профілактика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь