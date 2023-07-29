Приблизно через три дні після того, як ви обгоріли на сонці, шкіра може почати лущитися і свербіти. Не можна обдирати лусочки шкіри в жодному разі.

Лущення шкіри є ознакою того, що організм намагається позбутися пошкоджених клітин, а пошкодження вони зазнали внаслідок сонячних опіків першого та другого ступеня.

Дерматологиня Наталі Курсіо пояснює, що сонячні опіки першого ступеня можуть бути червоними і болючими, якщо їх торкнутися, але пошкоджують тільки епідерміс, зовніший шар шкіри.

Сонячний опік другого ступеня серйозніший – шкіра опухає і з’являються пухирі. Пухирі й самі по собі болючі, так ще саме таке пошкодження шкіри УФ-випромінюванням може призвести до раку шкіри.

Ба, більше, шкіра запам’ятає вплив УФ-випромінювання і через довгі роки раптом проявиться меланомою саме в місці сильних сонячних опіків.

Але спочатку все дійсно заживе і почне лущитися.

– Дозвольте омертвілій шкірі відшаровуватися з вашого тіла самостійно, щоб не так свербіло, зволожуйте шкіру заспокійливим гелем з алое вера, – радить дерматолог.

За її словами, свербіж і відлущування припиняться, коли опік загоїться. На це може піти близько семи днів.

Якщо ж здирати часточки шкіри самому, підвищується ймовірність інфікування та появи рубців, з якими дуже важко боротися.

Але краще не допускати сильного обгорання на сонці. Для цього достатньо користуватися сонцезахисним кремом із фактором не менш як 30 і уникати тривалого перебування на відкритій місцевості в спекотний день.

Дерматологи також радять не користуватися кремами для засмаги. Їхня дія не має нічого спільного із захистом від сонячних опіків.

Крислатий капелюх, щоб затінювати обличчя, голову, вуха і шию, та сонцезахисні окуляри мають стати для вас обов’язковими аксесуарами влітку.

Джерело: Express