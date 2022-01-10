Обтирання спиртом під час температури – чому це не працює

Існують різноманітні методи знизити температуру тіла, одні з них перевірені роками, ефективність інших викликає сумніви. Саме до другої групи належить обтирання шкіри спиртом.

У МОЗ розповіли, чому воно не працює та може навіть завдати шкоди хворому.

За інформацією профільного відомства, обтирання шкіри спиртом під час лихоманки дає хибне відчуття полегшення.

– Після нанесення на шкіру спирт починає швидко випаровуватись. Це одразу викликає відчуття охолодження, яке може бути довгоочікуваним полегшенням. Однак таке охолодження тіла є суто відчуттям. Воно тимчасово знижує температуру шкірного покриву, але внутрішня температура тіла водночас не знижується, – коментують у МОЗ.

Крім того, цей метод може спричинити відчуття того, що людині холодно, та тремтіння.

– Так організм сигналізує, що вам занадто холодно. І тому він буде змушений підвищувати загальну температуру тіла, щоб подолати ці симптоми, – додають фахівці.

Обтирання спиртом може призвести до пошкодження та навіть опіків шкіри. Особливо небезпечне воно для дітей.

Варто пам’ятати, що спирт є дуже токсичною речовиною і здатний всмоктуватись через шкіру.

Водночас підвищена температура тіла – спроба організму побороти збудника хвороби. Так імунна система намагається боротись з інфекцією, у цей час формуються антитіла.

Не завжди треба її збивати, це треба робити лише тоді, коли вона викликає дискомфорт. Взагалі не рекомендують збивати температуру нижчу 38,5 °C. Краще у цей час пити багато води, щоб уникати зневодження.

Коли фіксуються вищі показники, треба застосовувати жарознижувальні препарати, виписані лікарем.