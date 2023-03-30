Лікар-ревматолог Катерина Заїчко на майданчику популярного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла про одну з причин хронічної втоми — фіброміалгію, а також про симптоми, причини та лікування хвороби.

– Назва хвороби походить від латинського “fibro” – сполучна тканина, грецького “myo” – м’яз і “algos” – біль. Тобто дослівно означає “біль м’язів і сполучної тканини”, – пояснює медик.

За її словами, захворювання може маскувати перебіг інших ревматологічних станів – анкілозуючого спондиліту, ревматоїдного артриту та інших. Його основою є феномен центральної сенситизації – явище, коли тіло людини реагує болем на подразники, які зазвичай його не викликали.

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Фіброміалгія (ФМ) – це розлад, який характеризується поширеним м’язово-скелетним болем і супроводжується перевтомою, порушеннями сну, пам’яті та настрою.

– Хороша новина в тому, що попри біль, внутрішні органи і системи не страждають. Так що специфічних змін, які можна зафіксувати лабораторно або інструментально, не буде, – каже ревматолог.

Причини фіброміалгії

За словами Катерини Заїчко, конкретна причина, чому розвивається хвороба, поки що невідома. По суті, ФМ є захворюванням центральної нервової системи, хоча вторинні фактори, такі як інфекції або сильний стрес, можуть спровокувати або включити центральні механізми.

Фактори ризику розвитку фіброміалгії:

генетична схильність;

стрес;

аутоімунні захворювання.

Жінки страждають на захворювання значно частіше.

Існує два підходи до лікування фіброміалгії:

немедикаментозний: масаж, йога, плавання, пілатес, когнітивно-поведінкова терапія;

медикаментозне лікування. Конкретні ліки може призначити виключно професійний лікар. Звичайні нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ) тут не завжди ефективні.

Часто ефективне поєднання методів. Не менш важливо пам’ятати, що ФМ може виникати на тлі ревматологічної хвороби, яку теж слід лікувати.

Полегшити симптоми допоможуть йога, вправи на розтягнення м’язів, дихальні техніки, тепла ванна або гарячий душ. Також допомагає зміна способу життя, поєднання певних фізичних вправ та когнітивно-поведінкова терапія.

Джерело: Бережи себе