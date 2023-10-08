Консультант загальної практики однієї з приватних британських клінік Вільям Вонг розповів, що виникнення сенсорних проблем у більш пізньому віці може бути попереджувальною ознакою деменції.

– Більшість людей знають про більш помітні симптоми, як-от сповільнення розумових процесів, але є також кілька відносно невідомих або недооцінених ознак патології, – зазначив Вонг.

Лікар пояснив, що однією з цих менш відомих ознак є сенсорні проблеми. Це часто охоплює труднощі зі сприйняттям глибини, виняткову чутливість до шуму, проблеми з просторовим сприйняттям, а також загальні зміни смаків і запахів.

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За словами медика, ще однією ознакою, яка може викликати тривогу, є зміни настрою. Людина з деменцією може стати надзвичайно дратівливою і відчувати різкі перепади настрою.

Хоча ці ознаки можуть проявитися рано, визначити точний час їхньої появи складно. Річ у тім, що у більшості людей симптоми починають проявлятися після 60 років, коли їхні почуття та відчуття погіршуються просто через старість.

Однак слід звернутися до лікаря, якщо у вас або в когось із ваших знайомих з’являться симптоми деменції. Медики зможуть вказати вам правильний напрямок, щоб допомогти впоратися із симптомами, резюмує Вонг.

Джерело: Express