Чому виникає пневмонія, як розпізнати цю хворобу і коли для її лікування справді потрібен антибіотик. На ці та інші запитання, пов’язані із запаленням легень, відповіли експерти онлайн-платформи Бережи себе.

– Причини запального процесу в легенях можуть бути різними. Серед інфекційних – бактеріальна природа та вірусна, – зазначають медики.

За їхніми словами бактеріальна інфекція піддається лікуванню антибіотиками, а вірусну жоден подібний препарат не візьме в принципі, тому що вірус на антибіотики не реагує. Як, наприклад, запальний процес у легенях, пов’язаний з коронавірусної хворобою.

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Водночас, зазначають експерти, бактеріальна пневмонія більш звична для наших уявлень. Найчастіше її викликають мікроорганізми умовно патогенної природи, які зазвичай мирно співіснують з нами, але за певних умов можуть викликати захворювання.

Наприклад, на тлі вірусного захворювання (ГРВІ), сильного переохолодження, зниження імунітету тощо, що призводить до стрімкого розмноження бактерій. Це провокує утворення в альвеолах великої кількості в’язкої рідини, ексудату, де тепло і є чим поживитися. Саме такий процес – класична бактеріальна пневмонія.

Поширені симптоми пневмонії:

кашель, переважно з мокротою, яка може важко відходити;

лихоманка, ломота в тілі, пітливість;

виражена загальна слабкість, інтоксикація;

можливий біль в області грудної клітки.

Зазначається, що частіше бактеріальна пневмонія одностороння і може охоплювати одну або кілька частинок легені. Хоча буває і двосторонній процес.

За словами медиків, ймовірність розвитку запалення легень на тлі звичайного ГРВІ загалом пов’язана зі способом життя, харчуванням, різними життєвими умовами. Так, у людей, які змушені довго перебувати у вологих і холодних місцях і мають недостатній і незбалансований раціон, ризик розвитку пневмонії вищий, ніж, наприклад, у офісних працівників.

Ось чому це захворювання частіше діагностують військові медики і змушені призначати антибіотики для порятунку життя військових.

Зазначається, що в мирному житті, де є можливість налагодити розпорядок дня і харчування, у людини без суттєвих хронічних захворювань ймовірність розвитку пневмонії невисока.

– Тому не варто вимагати від лікаря антибіотик від підвищеної температури або кашлю — найчастіше ці симптоми викликані звичайною застудою вірусної природи, – наголошують фахівці.

І закликають звернути увагу на вакцинацію, яка захистить нас від більшості випадків запалення легенів і з приводу якої слід проконсультуватися з лікарем.

Джерело: Бережи себе