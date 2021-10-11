Останніми роками у світі все більшає людей, що мають зайву вагу. Найчастіше вона обумовлена наявністю різних патологій. Але є й патології, що розвиваються від надмірної ваги, яка з’являється через нераціональне харчування, малорухливий спосіб життя.

ВООЗ визнало ожиріння новою неінфекційною епідемією сучасності, що є серйозною загрозою здоров’ю.

Найбільші проблеми з вагою мають жителі США, Китаю, Німеччини. Ми теж не відстаємо. Статистика свідчить, що 58% українців мають надмірну вагу, а 25% страждають на ожиріння.

– Крім цього, збільшується число дітей із зайвою масою тіла, – каже лікар-ендокринолог Катерина Вакалюк. – Ожиріння негативно впливає на всі органи і системи організму.

Тому, перш ніж вибирати дієту для зниження ваги або йти до тренажерного залу, потрібно відвідати ендокринолога. Адже причини виникнення ожиріння можуть бути досить серйозними. А фахівець, обстежуючи і розпитуючи про ваш спосіб життя, порадить, що робити далі.

– Починаючи працювати з пацієнтом, ми його зважуємо, обміряємо і обчислюємо індекс маси тіла (ІМТ), – розповідає ендокринолог.

Індекс маси тіла розраховується за формулою:

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де:

m – маса тіла у кілограмах

h – зріст у метрах.

Наприклад, людина важить 60 кг, а її зріст 160 см:

60 : (1,6 х 1,6) = 23,4 кг/кв. м.

ВООЗ розробила показники ІМТ:

16 та менше – явний дефіцит маси тіла

16-18,5 – недостатня (дефіцит) маса тіла

18,5-25 – норма

25-30 – надлишкова маса тіла (передожиріння)

30-35 — ожиріння 1 ступеня

35-40 — ожиріння 2 ступеня

40 та більше — ожиріння 3 ступеня

Потім ендокринолог обстежує щитоподібну залозу, наднирники, проводить ендокринні проби. Для цього потрібно здати аналізи на гормони щитовидки, зробити МРТ.

– Якщо тут усе гаразд, направляємо пацієнта до нейрохірургів на обстеження гіпофіза, – каже Катерина Вакалюк.

Якщо в гіпофізі виявлені зміни, пацієнтом займаються нейрохірурги.

– Ми також шукаємо цукровий діабет, проводимо скринінг, – пояснює лікар. – Найчастіше при ожирінні виявляється цукровий діабет або переддіабет.

Ті ж дослідження проводять і з дітьми, які мають надлишкову вагу. Особливо це стосується хлопчиків-підлітків.

– Під час обстеження чоловіків і підлітків звертаємо увагу на груди, – зазначає лікар. – У чоловіків, що страждають на ожиріння, практично завжди є так звана гінекомастія: збільшені молочні залози. Іноді вони складаються із жирової тканини, а іноді – з залозистої.

Тут також проводять специфічні дослідження. За наявності жирової тканини призначають спеціальне лікування. Якщо тканина залозиста, то ендокринолог направляє чоловіка до андролога. Але іноді єдиним лікуванням гінекомастії є пластична операція.

Так ось, якщо подібні патології не виявлені, тоді можна призначати дієту, фізичні навантаження і, за необхідності, консультацію психолога.

Тому що надмірна вага може накопичуватися через психологічні проблеми, неврози, які пацієнт просто заїдає.

Внаслідок набору ваги зникає бажання рухатися, тобто підключається гіподинамія. І внаслідок цих факторів починають розвиватися хвороби суглобів, судин, серця.

У Техасі провели дослідження на тему, як впливає маса тіла на розвиток важких форм Covid-19. Результатом стали дані, що існує зв’язок між ожирінням та важким перебігом хвороби, а також смертністю. Причому це не залежить від віку, соціального статусу або статі.