Перше, що спадає на думку, коли приходиш увечері додому і відчуваєш пекучий біль у стопах, які буквально горять вогнем, це – прояв діабету.

Лікар-невролог Мірза Масум Аббас не заперечує, справді так може проявлятися діабет, проте не лише він.

– Печіння ніг виникає через пошкодження дрібних сенсорних нервових волокон, які передають біль і відчуття температури в мозок, – пояснює доктор Аббас.

Невролог каже, що з цією проблемою до нього часто звертаються пацієнти. Тож варто знати, про що може сигналізувати печіння стоп.

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Причини печіння стоп

Цукровий діабет

Це найпоширеніша причина, оскільки високий рівень цукру в крові з часом пошкоджує нерви.

Гіпотиреоз

Недостатньо активна щитоподібна залоза змінює баланс гормонів і також може призвести до пошкодження нервів, зокрема й стопи.

Інфекції

Печіння у стопах можуть викликати, зокрема, хвороба Лайма, сифіліс, ВІЛ/СНІД.

Дефіцит чи надлишок вітамінів

Якщо людина віддає перевагу вегетаріанству, виникає нестача вітаміну В12, і судини в ногах дуже скоро нагадають про себе.

Таку саму реакцію викликає надлишок в організмі вітамінів В1 і В6.

Аутоімунні захворювання

Іноді печіння стоп є симптомом системного червоного вовчака чи синдрому Шегрена. Але це трапляється дуже рідко.

Надлишок алкоголю

Вплив алкогольних токсинів теж може призвести до відчуття печіння в ногах.

Захворювання нирок

Ця причина пов’язана з попередньою.

– Якщо токсини, зокрема алкогольні, накопичуються у крові, значить, нирки перестають функціонувати належним чином, – говорить Аббас.

Грибок

Коли печіння підошв супроводжується лущенням шкіри стопи, вона стає білястою і сухою, можна запідозрити грибкову інфекцію.

– Оцінка та усунення першопричини печіння – найважливіше завдання для лікаря, – говорить доктор Аббас.

Невролог каже, що відчуття печіння в ногах може бути легким або сильним, але не варто чекати, поки воно порушить ваше життя.

Тільки фахівець може призначити всі необхідні аналізи і обстеження, за потреби, виписати необхідні препарати, вітамінні добавки чи заспокійливі.

Але першу допомогу при нестерпному печінні стоп можна надати собі самому.

Як швидко зняти печіння стоп

На кілька хвилин занурте ноги в ємність з холодною водою.

Розчиніть у воді дрібку англійської солі, яку часто використовують для полегшення болю в м’язах, і потримайте ноги в цьому розчині.

Злегка помасажуйте стопи, це допоможе покращити кровообіг, але не розтирайте їх.

Джерело: HealthShots