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Печіння стоп: лікар роз’яснює, чому воно може виникати, про які проблеми свідчить та як собі допомогти

2 Листопада 2023, 10:58
Валентина Андрейко журналістка
ноги, стопи
Джерело: Pixabay

Перше, що спадає на думку, коли приходиш увечері додому і відчуваєш пекучий біль у стопах, які буквально горять вогнем, це – прояв діабету.

Лікар-невролог Мірза Масум Аббас не заперечує, справді так може проявлятися діабет, проте не лише він.

– Печіння ніг виникає через пошкодження дрібних сенсорних нервових волокон, які передають біль і відчуття температури в мозок, – пояснює доктор Аббас.

Невролог каже, що з цією проблемою до нього часто звертаються пацієнти. Тож варто знати, про що може сигналізувати печіння стоп.

Зараз дивляться

Причини печіння стоп

  1. Цукровий діабет

Це найпоширеніша причина,  оскільки високий рівень цукру в крові з часом пошкоджує нерви.

  1. Гіпотиреоз

Недостатньо активна щитоподібна залоза змінює баланс гормонів і також може призвести до пошкодження нервів, зокрема й стопи.

  1. Інфекції

Печіння у стопах можуть викликати, зокрема, хвороба Лайма, сифіліс, ВІЛ/СНІД.

  1. Дефіцит чи надлишок вітамінів

Якщо людина віддає перевагу вегетаріанству, виникає нестача вітаміну В12, і судини в ногах дуже скоро нагадають про себе.

Таку саму реакцію викликає надлишок в організмі вітамінів В1 і В6.

  1. Аутоімунні захворювання

Іноді печіння стоп є симптомом системного червоного вовчака чи синдрому Шегрена. Але це трапляється дуже рідко.

  1. Надлишок алкоголю

Вплив алкогольних токсинів теж може призвести до відчуття печіння в ногах.

  1. Захворювання нирок

Ця причина пов’язана з попередньою.

– Якщо токсини, зокрема алкогольні, накопичуються у крові, значить, нирки перестають функціонувати належним чином, – говорить Аббас.

  1. Грибок

Коли печіння підошв супроводжується лущенням шкіри стопи, вона стає білястою і сухою, можна запідозрити грибкову інфекцію.

– Оцінка та усунення першопричини печіння – найважливіше завдання для лікаря, – говорить доктор Аббас.

Невролог каже, що відчуття печіння в ногах може бути легким або сильним, але не варто чекати, поки воно порушить ваше життя.

Тільки фахівець може призначити всі необхідні аналізи і обстеження, за потреби, виписати необхідні препарати, вітамінні добавки чи заспокійливі.

Але першу допомогу при нестерпному печінні стоп можна надати собі самому.

Як швидко зняти печіння стоп

  • На кілька хвилин занурте ноги в ємність з холодною водою.
  • Розчиніть у воді дрібку англійської солі,  яку часто використовують для полегшення болю в м’язах, і потримайте ноги в цьому розчині.
  • Злегка помасажуйте стопи, це допоможе покращити кровообіг, але не розтирайте їх.
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Джерело: HealthShots

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