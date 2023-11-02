Перше, що спадає на думку, коли приходиш увечері додому і відчуваєш пекучий біль у стопах, які буквально горять вогнем, це – прояв діабету.
Лікар-невролог Мірза Масум Аббас не заперечує, справді так може проявлятися діабет, проте не лише він.
– Печіння ніг виникає через пошкодження дрібних сенсорних нервових волокон, які передають біль і відчуття температури в мозок, – пояснює доктор Аббас.
Невролог каже, що з цією проблемою до нього часто звертаються пацієнти. Тож варто знати, про що може сигналізувати печіння стоп.
Причини печіння стоп
- Цукровий діабет
Це найпоширеніша причина, оскільки високий рівень цукру в крові з часом пошкоджує нерви.
- Гіпотиреоз
Недостатньо активна щитоподібна залоза змінює баланс гормонів і також може призвести до пошкодження нервів, зокрема й стопи.
- Інфекції
Печіння у стопах можуть викликати, зокрема, хвороба Лайма, сифіліс, ВІЛ/СНІД.
- Дефіцит чи надлишок вітамінів
Якщо людина віддає перевагу вегетаріанству, виникає нестача вітаміну В12, і судини в ногах дуже скоро нагадають про себе.
Таку саму реакцію викликає надлишок в організмі вітамінів В1 і В6.
- Аутоімунні захворювання
Іноді печіння стоп є симптомом системного червоного вовчака чи синдрому Шегрена. Але це трапляється дуже рідко.
- Надлишок алкоголю
Вплив алкогольних токсинів теж може призвести до відчуття печіння в ногах.
- Захворювання нирок
Ця причина пов’язана з попередньою.
– Якщо токсини, зокрема алкогольні, накопичуються у крові, значить, нирки перестають функціонувати належним чином, – говорить Аббас.
- Грибок
Коли печіння підошв супроводжується лущенням шкіри стопи, вона стає білястою і сухою, можна запідозрити грибкову інфекцію.
– Оцінка та усунення першопричини печіння – найважливіше завдання для лікаря, – говорить доктор Аббас.
Невролог каже, що відчуття печіння в ногах може бути легким або сильним, але не варто чекати, поки воно порушить ваше життя.
Тільки фахівець може призначити всі необхідні аналізи і обстеження, за потреби, виписати необхідні препарати, вітамінні добавки чи заспокійливі.
Але першу допомогу при нестерпному печінні стоп можна надати собі самому.
Як швидко зняти печіння стоп
- На кілька хвилин занурте ноги в ємність з холодною водою.
- Розчиніть у воді дрібку англійської солі, яку часто використовують для полегшення болю в м’язах, і потримайте ноги в цьому розчині.
- Злегка помасажуйте стопи, це допоможе покращити кровообіг, але не розтирайте їх.
Джерело: HealthShots