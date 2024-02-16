Гінеколог Оксана Негрич на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснила, які види контрацепції можна застосовувати в перший рік після пологів і чи варто взагалі це робити.

– Відсутність менструації не виключає можливість вагітності, оскільки перша овуляція відбувається перед відновленням менструації. Це може статися непомітно для жінки, тому важливо пам’ятати про контрацепцію, – зазначила експертка.

Методи контрацепції після пологів

За словами Оксани Негрич йдеться про таку контрацепцію, як:

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насамперед презервативи;

прогестинові препарати (пігулки, депо-форми, ін’єкції, імпланти) – бажано через шість тижнів після пологів;

внутрішньоматкова спіраль (як гормоновмісна, так і металева);

хірургічна контрацепція, якщо партнери більше не планують мати дітей (створення штучної непрохідності маткових труб або перев’язка сім’явивідних каналів).

За необхідності в період грудного вигодовування можна використовувати препарати для екстреної контрацепції, додала медик.

Як щодо КОКів

За словами гінеколога, комбіновані оральні контрацептиви можна приймати під час грудного вигодовування. Однак є потенційні ризики щодо зменшення кількості молока. Тому зазвичай метод не рекомендується протягом перших шести місяців після пологів.

– Жінкам, які не годують грудним молоком, КОК можуть призначати вже за три тижні після народження немовляти, – розповіла фахівчиня.

За словами лікаря, вибір оптимальної контрацепції – завжди дуже індивідуальне питання, яке обов’язково потребує консультації з лікарем.

Контрацепція – це не тільки впевненість у дотриманні своїх планів, а й здоров’я. Адже мінімальний безпечний інтервал між вагітностями для більшості жінок становить 18-24 місяці, нагадала гінеколог.

Грудне вигодовування як контрацепція

За словами Оксани Негрич, грудне вигодовування справді на певний час блокує овуляцію – йдеться про явище так званої лактаційної аменореї (LAM). Однак при цьому обов’язково потрібно чітко дотримуватися певних умов, зокрема:

після пологів минуло менше шести місяців;

менструації відсутні;

ви годуєте виключно грудним молоком (зокрема, не допоюєте водою, не догодовуєте зцідженим молоком);

інтервал між годуваннями не більше ніж чотири години вдень і шість годин уночі.

Лікарка наголосила, що цей метод може використовуватися виключно за дотримання всіх зазначених умов.

Однак, оскільки багатьом жінкам у реальному житті важко дотримуватися всіх рекомендацій, краще додатково використовувати інші методи контрацепції, особливо якщо є медичні протипоказання до вагітності або вагітність небажана.

Джерело: Бережи себе