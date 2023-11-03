Сидіння з підігрівом – популярна сьогодні функція в авто серед водіїв. Проте підігрів не тільки сприяє комфорту, а й має прямий вплив на чоловіче здоров’я.

Лікар-уролог Андрій Кондратенко розповів про вплив теплого сидіння на здоров’я чоловіків.

Користь підігріву сидінь для чоловічого здоров’я

– Якщо користуватися підігрівом у морозну температуру, а особливо якщо сидіння шкіряне, це є елементом профілактики простатиту, – каже медик.

Теплі сидіння взимку рятують від переохолодження судин та тканин нижньої частини тіла.

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Якщо відбувається локальне охолодження, утворюються ідеальні умови для активізації вірусів та інфекцій, які можуть там перебувати. В результаті виникає простатит.

Тому лікар радить швидко нагріти сидіння, а потім його вимкнути або скрутити температуру до мінімуму.

Чим шкідливий підігрів сидінь в авто для чоловічого здоров’я

– Якщо дорога довга і весь цей час підігрів увімкнений на максимум, то це шкодить репродуктивній системі, – зазначив фахівець.

Через постійний вплив тепла на ділянку тазу відбувається перегрівання сім’яних канальців. Тоді знижується якість сперми та репродуктивної функції.

Нормальна температура для яєчок – на два градуси нижча від температури тіла. Через їх перегрів знижується якість репродуктивної функції.

Лікар наголошує, якщо це короткі поїздки у справах, то вмикати підігрів сидінь для швидкого нагріву, а потім лише підтримувати тепло – корисно. Однак він не радить зберігати максимальну температуру протягом довгих поїздок, це шкодить репродуктивній системі.