Ви невдало вийшли з маршрутки, зійшли з тротуару, спотикнулися на нерівній поверхні. Ваша щиколотка хруснула, і ви не можете встати на ногу – боляче.

Можливо, ви підвернули щиколотку і, як наслідок, пошкодили – розтягнули, порвали – сухожилля гомілковостопного суглоба.

Розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба є найпоширенішою травмою серед спортсменів і дорослих, які ведуть активний спосіб життя, але це може трапитися з кожним.

Алісія Дженде, докторка меднаук і фахівчиня екстреної та спортивної медицини дає кілька дуже важливих порад.

Що робити одразу після травми

Дайте щиколотці спокій і зведіть до мінімуму ходьбу до кінця дня. Прикладіть лід до запаленої частини щиколотки, зазвичай на 15 хвилин. Продовжуйте прикладати лід по 15 хвилин тричі на день, поки біль і набряк не зникнуть. Не прикладайте лід безпосередньо до шкіри, використовуйте рушник або тканину для захисту. Використання еластичного бинта або бандажа на ураженій щиколотці може запобігти надмірному набряку та забезпечить підтримку. Але не бинтуйте занадто сильно – це лише збільшить біль.

Якомога частіше піднімайте стопу та щиколотку на рівень серця або вище до кінця дня. Це допоможе зменшити набряк. Якщо знадобиться, прийміть протизапальний і знеболювальний ібупрофен. Він продається без рецепта.

Розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба у більшості випадків гоїться швидко, без втручання лікаря – максимум за тиждень.

Дженде радить поступово повертатися до свого звичайного життя. Спочатку спробуйте ходити на короткі відстані, наприклад, до туалету, а потім можна подумати і про прогулянку.

Якщо після першого тижня поліпшення незначне або відсутнє, потрібна консультація лікаря-ортопеда.

Рентген і, можливо, МРТ визначать ступінь пошкодження.

Може знадобитися операція, якщо встановлено:

повний розрив однієї або декількох латеральних зв’язок гомілковостопного суглоба;

повторне розтягнення зв’язок в анамнезі та необхідність реконструкції зв’язок;

супутню травму, наприклад, частковий або повний розрив сухожилля, перелом або пошкодження хряща гомілковостопного суглоба.

Джерело: Mayo clinic