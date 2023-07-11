Ви невдало вийшли з маршрутки, зійшли з тротуару, спотикнулися на нерівній поверхні. Ваша щиколотка хруснула, і ви не можете встати на ногу – боляче.
Можливо, ви підвернули щиколотку і, як наслідок, пошкодили – розтягнули, порвали – сухожилля гомілковостопного суглоба.
Розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба є найпоширенішою травмою серед спортсменів і дорослих, які ведуть активний спосіб життя, але це може трапитися з кожним.
Алісія Дженде, докторка меднаук і фахівчиня екстреної та спортивної медицини дає кілька дуже важливих порад.
Що робити одразу після травми
- Дайте щиколотці спокій і зведіть до мінімуму ходьбу до кінця дня.
- Прикладіть лід до запаленої частини щиколотки, зазвичай на 15 хвилин. Продовжуйте прикладати лід по 15 хвилин тричі на день, поки біль і набряк не зникнуть. Не прикладайте лід безпосередньо до шкіри, використовуйте рушник або тканину для захисту.
- Використання еластичного бинта або бандажа на ураженій щиколотці може запобігти надмірному набряку та забезпечить підтримку. Але не бинтуйте занадто сильно – це лише збільшить біль.
- Якомога частіше піднімайте стопу та щиколотку на рівень серця або вище до кінця дня. Це допоможе зменшити набряк.
- Якщо знадобиться, прийміть протизапальний і знеболювальний ібупрофен. Він продається без рецепта.
Розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба у більшості випадків гоїться швидко, без втручання лікаря – максимум за тиждень.
Дженде радить поступово повертатися до свого звичайного життя. Спочатку спробуйте ходити на короткі відстані, наприклад, до туалету, а потім можна подумати і про прогулянку.
Якщо після першого тижня поліпшення незначне або відсутнє, потрібна консультація лікаря-ортопеда.
Рентген і, можливо, МРТ визначать ступінь пошкодження.
Може знадобитися операція, якщо встановлено:
- повний розрив однієї або декількох латеральних зв’язок гомілковостопного суглоба;
- повторне розтягнення зв’язок в анамнезі та необхідність реконструкції зв’язок;
- супутню травму, наприклад, частковий або повний розрив сухожилля, перелом або пошкодження хряща гомілковостопного суглоба.
Джерело: Mayo clinic