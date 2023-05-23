Чи не кожна жінка, три з чотирьох точно, стикнулася з комплексом симптомів, які фактично накривають у середині менструального циклу – починає дратувати все і всі, навалюється втома, доводять до сказу рідню різкі зміни настрою жінки. Усе це симптоми передменструального синдрому (ПМС).

Частіше він проявляється за 2 тижні до початку критичних днів. Проте може захлеснути і за кілька днів до менструації.

Гінекологиня Оксана Негрич роз’яснює, як відрізнити ПМС від інших станів та чи завжди потрібно терпіти зазначені симптоми.

А вони не надто приємні:

різкі зміни настрою;

головний біль;

роздратованість, тривожність;

відчуття втоми та/або проблеми зі сном;

здуття/біль у животі;

біль у молочних залозах;

висипання на шкірі;

зміни апетиту та рівня статевого потягу.

У різних жінок ПМС може проявлятися по-різному. Навіть в однієї жінки щомісяця скарги можуть змінюватися.

Через що виникає ПМС

За словами Оксани Негрич, оскільки це цілий комплекс симптомів, то неможливо визначити одну конкретну причину, що їх викликає.

Зазвичай стан пов‘язаний із флуктуаціями гормонів після овуляції (наприклад, рівень прогестерону зростає). Відіграє свою роль і гормон серотонін.

– Саме зміна його кількості призводить до емоційних симптомів ПМС, як-от зміни настрою, апетиту, відчуття втоми тощо, – пояснює гінекологиня.

Загалом наявність легкого ПМС є нормою. Якщо ж накриває депресія, з якою жінка не може впоратися, коли прояви синдрому заважають нормальному життю, варто звернутися до лікаря.

Оксана Негрич пояснює, що специфічних обстежень для діагностики ПМС не існує, але у деяких ситуаціях вони потрібні, щоб виключити інші ймовірні причини скарг.

Приміром, тривожні чи біполярні розлади, перименопаузу тощо. Також існує багато захворювань, які можуть загострюватися перед менструацією (синдром подразненого кишківника, синдром хронічної втоми, мігрені тощо).

Після менструації все це зникає, але не повністю.

Як собі допомогти

Рекомендації ті ж, що для збереження здорового способу життя: фізична активність, збалансоване харчування, здоровий сон, відмова від надмірного споживання кави, алкоголю, особливо в другу половину циклу.

Для полегшення больових відчуттів лікарка радить приймати ібупрофен/парацетамол.

Якщо зміна способу життя не допомагає, лікарі можуть призначити комбіновані гормональні контрацептиви, антидепресанти. У важких випадках — навіть хірургічне втручання.

Джерело: Бережи себе