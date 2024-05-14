Розпочався сезон кусючих комах. У парках, скверах та й просто на вулиці можна стати жертвою кровосисів – комарів і мошок. Вони обліплюють руки, обличчя і гарантовано забезпечують свербіж у місці укусів, а також пухирі і почервоніння.

Окрім алергії загрожує ще й інфекція

Це ще, так би мовити півбіди, а інколи ранки інфікуються і стають гнійничками. А це вже небезпечно.

Дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив в ефірі телемарафону Єдині новини, яку небезпеку несуть в собі інфіковані ранки, особливо для дітей.

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– За певних обставин все може закінчитися гнійною інфекцією, – застеріг лікар.

Лапій зауважив, що, зокрема, мошки не переносять інфекцію, ризик в іншому.

Окрім локальної алергічної реакції, яку викликають їхні укуси, може відбутися інфікування маленьких ранок, тим більше, якщо їх багато.

Лікар зазначив, що укуси поєднуються зі свербінням. Зазвичай воно особливо дошкуляє вночі. І якщо дорослі ще можуть себе стримати, щоб не розчесати ранки до крові, то діти це зробити не в змозі.

Тому діти частіше піддаються ризику отримати інфікування здавалося б безневинних ранок від укусів крихітних комах.

– Ризик може бути від того, що… пальці побували там, де живуть бактерії, а потім, розчухавши до крові ранку, занесли в неї інфекцію, – сказав Лапій.

За словами лікаря, лікувати гнійну інфекцію складніше і довше.

Тому репеленти потрібні завжди, коли прогулянка на свіжому повітрі може затягнутися.

Джерело: Єдині новини