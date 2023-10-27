Прискорене серцебиття – понад 100 ударів за хвилину – не завжди ознака серйозного захворювання. Частота серцевих скорочень підвищується також під час фізичних вправ або у відповідь на стрес, з інших причин.

Кардіологи американської клініки Майо, серед яких відомий професор Нандан Анавекар, завжди намагаються роз’яснити своїм пацієнтам, чому виникає тахікардія і як з нею впоратися.

Вони підкреслюють, що прискорене серцебиття часто не викликає жодних наслідків чи ускладнень. Проте, деякі форми тахікардії можуть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи серцеву недостатність, інсульт або раптову зупинку серця.

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Яка тахікардія найнебезпечніша

– Існує багато різних видів тахікардії. Синусова тахікардія, приміром, часто спричинюється фізичними вправами або стресом, – пояснює кардіолог.

За його словами, синусова тахікардія вважається симптомом, а не захворюванням.

Найпоширеніший вид тахікардії – фібриляція передсердь. Далі, за частотою, йдуть тріпотіння передсердь, шлуночкова тахікардія, суправентрикулярна тахікардія, фібриляція шлуночків.

Один вид може раптово виникати і так само раптово закінчуватися, інший – триває декілька секунд, а може не проходити й кілька хвилин.

Сам пацієнт навряд чи розбереться, який саме вид тахікардії йому дошкуляє. А от лікар, встановивши причину, одразу добере відповідне лікування.

Кардіологи вважають, що найнебезпечніша тахікардія – фібриляція шлуночків. Коли шлуночки серця тремтять замість скоординованого скорочення.

Якщо серцевий ритм не відновити протягом декількох хвилин, може статися різке і критичне зниження артеріального тиску. Незабаром у постраждалого припиняється дихання і пульс.

Що може спровокувати тахікардію:

лихоманка;

надмірне вживання алкоголю або відмова від алкоголю;

високий рівень кофеїну;

високий або низький артеріальний тиск;

дисбаланс речовин у крові, які називаються електролітами, як-от калій, натрій, кальцій і магній;

гіперфункція щитоподібної залози (гіпертиреоз);

зменшення об’єму еритроцитів (анемія), викликане кровотечею;

куріння.

Кардіологи підкреслюють, що іноді точну причину тахікардії визначити не вдається.

Профілактика

Зміна способу життя, лікування захворювань серця, інших захворювань може зменшити ризик тахікардії.

Власне, рекомендації кардіологів традиційні:

обирати здорову їжу, цільнозернові продукти, нежирне м’ясо, нежирні молочні продукти, а також фрукти та овочі;

обмежувати вживання солі, цукру, алкоголю, насичених жирів і трансжирів;

регулярно займатися спортом;

підтримувати здорову вагу;

тримати під контролем артеріальний тиск і рівень холестерину;

кинути палити;

обмежити напої з кофеїном;

навчитися керувати стресом.

Крім загальних рекомендацій, кардіологи вказують ще й на окремі застороги. Вони стосуються ліків. З обережністю слід вживати ліки від застуди та кашлю, бо вони містять стимулятори, які можуть викликати прискорене серцебиття.

І, звісно, слід регулярно проходити медичні огляди.

Джерело: Mayo clinic