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Попередити серйозні проблеми із зором: коли потрібен особливий захист очей від літнього сонця

31 Травня 2022, 10:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
очки
Джерело: Depositphotos

Американські офтальмологи стверджують, що носіння сонцезахисних окулярів може знизити ймовірність розвитку фотокератиту, коли зовнішній шар рогівки відшаровується та відпадає, викликаючи сильний біль у дуже чутливих нервових закінченнях ока.

– Коли рогівка, поверхня ока, зазнає впливу інтенсивних ультрафіолетових променів, у вас може розвинутися цей хворобливий стан, – зазначає доцент офтальмології в Південно-Західному медичному центрі UT в Далласі Річард Хессіон.

За його словами, просто тривале перебування на сонці навряд чи викличе фотокератит, але це може статися внаслідок відбиття сонця від води.

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Ще однією загрозою є УФ-промені від соляріїв. Зварювальники та інші люди, що працюють з інтенсивним світлом, зазнають найбільшого ризику. Тому офтальмологи рекомендують завжди носити захисні окуляри, необхідні для їхньої роботи.

Зараз дивляться

За словами Річарда Хессіона, для тих, хто любить літнє сонце, важливо наносити сонцезахисний крем SPF 30 на відкриті ділянки шкіри, надягати крислатий капелюх та сонцезахисні окуляри. Захист очей також допомагає вберегти ніжну шкіру навколо очей від раку.

Крім того, можна додатково подбати про свої очі за допомогою огляду у профільного фахівця. Для дітей це включає скринінг у педіатра з подальшим спостереженням у офтальмолога, якщо виявлена потенційна проблема.

Більшості підлітків і дорослих, яким потрібні окуляри або контактні лінзи, їхній окуліст або офтальмолог порекомендує пройти повне обстеження.

Взагалі таке обстеження повинні пройти всі дорослі, навіть ті, у кого немає явних проблем із зором, починаючи з 40 років.

Слід розуміти, що деякі стани можуть розвиватися і прогресувати безсимптомно в міру старіння людини. Це включає і глаукому, захворювання, яке спричиняє прогресуюче пошкодження зорового нерва, що призводить до втрати периферичного зору і, в кінцевому підсумку, до повної сліпоти.

Пацієнти можуть значно втратити зір через глаукому, перш ніж їм буде поставлено діагноз.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Зір, окуляри, поради лікаря, Сонце
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