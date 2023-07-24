Сімейна лікарка Дар’я Дмитрієвська на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про найпоширеніші міфи щодо метеочутливості та про те, чи справді ми настільки залежні від примх погоди.

– Загальне нездужання, головний біль, біль у м’язах, нудота, сильна втома та інші скарги. Ці ознаки характерні для безлічі різних станів, – каже медик.

За її словами, у поганому самопочутті “на погоду” може бути приховано кілька чинників. І перший із них – прояви загострень хронічних захворювань, про які ви не знаєте.

Багато українців, за словами Дар’ї Дмитрієвської, не мають звички своєчасно проходити регулярні огляди та визначати показники свого здоров’я.

Тому гіпертонія, підвищений чи знижений цукор у крові, дисбаланс гормонів, нестача певних вітамінів, інфекції, захворювання нервової системи та психічні розлади можуть довго розвиватися непомітно. І періодично проявлятися тими чи іншими загальними симптомами.

Саме тому важливо мати сімейного лікаря, якому ви довіряєте, і періодично проходити профілактичні огляди за рекомендаціями.

Крім того, хронічна нестача сну, фізичної активності або, навпаки, раптове навантаження, тривале перебування на холоді чи на спеці без адекватного захисту – усе це чинники, на які тіло людини може реагувати проявами тих самих симптомів.

Утім, за словами лікаря, існують ситуації, коли погода справді впливає на самопочуття. У дуже спекотні дні, наприклад, погіршується самопочуття людей із гіпертонією та іншими хронічними хворобами.

Науковці також виявили і зв’язок погоди з погіршенням симптомів у людей із хронічним болем, ревматологічними хворобами, мігренню та розвитком ментальних розладів.

Однак дослідження проводилися на основі суб’єктивних оцінок людей, які постфактум пов’язували свої скарги з погодою. Такі результати, як правило, мають малу вибірку, їх можливо провести лише ретроспективно, тому на профілактику симптомів вони майже не впливають.

Таким чином, за словами фахівця, ми можемо стверджувати, що тенденція до пояснення нездужання метеопричинами або не має сенсу, або впливає негативно, утримуючи нас від обстеження у фахівців.

Тож варто не зважати на поради знайомих із “народної медицини”, а якнайшвидше звернутися до сімейного лікаря, щоб з’ясувати причини поганого самопочуття саме у вашому випадку.

Джерело: Бережи себе