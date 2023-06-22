Хоч би як сумно це не звучало, але експерти вважають, що після 40 років з людиною починають відбуватися вікові зміни, непомітні для ока.

По-перше, сповільнюється обмін речовин і знижується потреба в калоріях. Але більшість зберігає звички в харчуванні. І, як результат, саме в цьому віці люди набирають зайву вагу і дивуються: звідки кілограми, адже харчуюся як завжди – ні більше ні менше.

Це і є головна помилка. Треба менше, та краще, переконані дієтологи.

Експерти кажуть, що після 40 потреба в калоріях знижується майже на чверть, а тому не варто продовжувати харчуватися як раніше.

Рекомендації лікарів і дієтологів загалом доволі прості – вживати більше рослинної їжі та звести до мінімуму жирне, солодке та солоне. А також копченості та випічку.

Навіть солодкі фрукти дієтологи пропонують обмежити. А от на овочі (крім картоплі) і зелень жодних обмежень немає.

Ці продукти містять фітогормони, які підтримують гормональний баланс, що вкрай важливо після 40 років.

Також рекомендують молоко (якщо ваш організм його сприймає) і кисломолочні продукти – джерело зміцнювального кальцію.

А тепер – чого не можна.

Червоне м’ясо.

Його краще замінити птицею, рибою і морепродуктами. Ці продукти менш калорійні й легше перетравлюються, до того ж, на відміну від червоного м’яса, вони не провокують підвищення рівня холестерину і закупорку артерій.

Сосиски.

Хоч це і м’ясо, білка в цьому продукті зовсім мало. Натомість навіть найякісніші сосиски та сардельки містять надто багато жирних кислот (зокрема, насичених і трансжирних), а також солі.

Надмірна кількість цих речовин може призвести до підвищення тиску та інших серцево-судинних проблем. Крім того, це важкий продукт для печінки та шлунка.

3 М’ясні нарізки та ковбаса.

Тут дієтологи категоричні – виключити з раціону однозначно! Усі види м’яса з високим ступенем обробки (солоного, в’яленого, маринованого, копченого, ферментованого, сушеного й консервованого) можуть збільшити ризик не тільки серцево-судинних захворювань, а й діабету 2 типу, спричинити проблеми з нирками, печінкою і навіть дихальною системою, не кажучи вже про рак.

Каші швидкого приготування, пластівці та мюслі.

Ці продукти не містять нічого цінного для організму, зате в них багато шкідливих добавок і цукру. Тому краще готувати собі сніданки самостійно (приміром, омлет або відварену курячу грудку), а на обід вибирати каші з цільного зерна, в яких багато вітамінів і клітковини.

Джерело: PrzyslijPrzepis