Протезування на імплантах: лікарі відповідають на поширені питання

Зіткнутися з проблемою повної чи значної адентії (втрати зубів) може кожен. До втрати зубного ряду призводять не тільки вікові зміни, а й травми, невилікувані вчасно стоматологічні хвороби, індивідуальні особливості організму.

Повністю вирішити проблему адентії можна за допомогою протезування на імплантах.

Завдяки перевагам технологія All on 4 набуває все більшої популярності серед українських пацієнтів.

Що таке система Все на 4

Метод All on 4 – технологія встановлення незнімного протеза на чотирьох імплантах, уживлених у щелепу. В порівнянні з класичною імплантацією, це відносно новий метод, вперше застосований в кінці 90-х років минулого століття в Португалії.

Сьогодні протезування на імплантах успішно проводять українські стоматологічні клініки.

Відмінність методики All on four від стандартної імплантації одного зуба в тому, що чотири імпланти встановлюються на щелепі на відстані один від одного, а на них фіксується суцільний протез, що замінює 10-12 зубів одразу.

Конструкція є незнімною, тобто надійно тримається, і витягти протез самостійно пацієнт не може.

Коли показане протезування All on 4

Система All on 4 рекомендована за повної адентії або коли на щелепі не вистачає 10-12 зубів поспіль.

Завдяки особливій технології та конструкції імплантатів відновлювальний термін коротший, ніж за класичної імплантації, проводиться навіть при атрофії кісткової тканини середнього ступеня.

Пацієнт отримує нові зуби вже через 1-3 дні після встановлення імплантів, що дає можливість жити повноцінним життям: пережовувати їжу, посміхатися, спілкуватися тощо.

Чим відрізняється All on 6 від Все на 4

Власне, це одна технологія, яка відрізняється кількістю використаних імплантів: в системі All on 6 їх шість, а не чотири.

Застосування більшої кількості імплантів дозволяє зробити навантаження на щелепу та протез більш рівномірним, а конструкція тримається міцніше.

Із негативних моментів: система All on 6 на 20-30% дорожча за аналогічне протезування на чотирьох імплантах.

Як довго триває процедура

Технологія повного протезування (незалежно від кількості імплантів) відбувається в кілька етапів:

обстеження стану зубощелепної системи пацієнта: проведення діагностики, зняття зліпків, створення цифрового шаблону;

підготовка до імплантації: санація ротової порожнини, за наявності показань лікування чи видалення зубів;

встановлення імплантів: відбувається під місцевою анестезією, після встановлення штифтів слизова ушивається і робляться зліпки щелепи;

тимчасове протезування: за 1-3 дні виготовляється акриловий протез і встановлюється на імпланти;

встановлення постійного протеза: через 3-12 місяців в зуботехнічній лабораторії виготовляється вже постійний протез (металокерамічний, керамічний або цирконієвий). Після примірки конструкція фіксується на імплантах.

Попри те, що вся процедура може тривати до року, пацієнт отримує нові красиві та міцні зуби (тимчасовий протез) вже за 1-3 дні після імплантації.

Яка вартість протезування на імплантах під ключ

Загальна ціна послуги залежить від типу та кількості імплантів, матеріалу зубного протеза. В клініці Healthy Dent протезування з використанням 4-х імплантатів коштує від 150 тис. грн.

Система All on 6 коштує від 275 тис. грн. Це ціна “під ключ”, з урахуванням всіх етапів. Можна зменшити вартість протезування, якщо залишити акрилові протези. Строк їхньої експлуатації 2-3 роки, після чого протези можна замінити.

У якій стоматології можна зробити Все на 4

Вибирати слід клініку, що має спеціалістів із відповідним рівнем кваліфікації, які пройшли підготовку та мають сертифікат на проведення повного протезування на імплантах.

Це гарантує високий рівень виконання роботи, мінімальний ризик ускладнень після операції та довговічність використання протезів. В Києві протезування на 2-х, 4-х та 6 імплантах успішно застосовує стоматологія Healthy Dent.