У благодійній організації Prostrate Cancer UK стверджують, що кожен восьмий британець захворіє на рак простати протягом свого життя.

Рак передміхурової залози – найпоширеніше онкологічне захворювання у чоловіків, щороку його діагностують у понад 52 тис. людей.

Шанси перемогти рак простати

Ніхто не може сказати людині з діагнозом рак, скільки вона проживе, оскільки це залежить від багатьох факторів.

Зараз дивляться

Але деякі загальні статистичні дані, засновані на великих групах людей і довготривалих спостереженнях, все ж дають приблизні орієнтири.

Насампере онкологи стверджують, що зазвичай рівень виживання при цьому діагнозі хороший, за умови що хворобу виявили на початковій стадії і почали лікування. З прогресуванням захворювання перспективи стають гіршими.

Але рак передміхурової залози зазвичай прогресує дуже повільно, і пацієнти можуть жити десятиліттями без симптомів. Це означає, що хвороба часто діагностується, коли вона, на жаль, уже перейшла на більш пізні стадії.

Прогнози виживання для кожної стадії раку передміхурової залози, зроблені організацією Prostrate Cancer UK, засновані на вивченні історій хвороб чоловіків, яким поставили діагноз між 2013 і 2017 роками.

Перша стадія раку

Пухлина – невелика за розміром – перебуває лише в половині однієї сторони передміхурової залози, за її межі не виходить.

За даними Prostrate Cancer UK, на цій стадії всі (майже 100%) хворі здолають рак і житимуть протягом п’яти або більше років після встановлення діагнозу.

Друга стадія

Коли пухлина займає більш ніж половину однієї сторони простати й не виходить за її межі.

Prostrate Cancer UK теж дає сприятливий прогноз: майже 100% хворих після лікування житимуть протягом п’яти або більше років.

Третя стадія

Це коли рак уже проник крізь оболонку передміхурової залози і, можливо, поширився в труби, які несуть сперму.

За статистикою, і тут є шанси. Приблизно 95 із кожних 100 чоловіків зможуть здолати хворобу і житимуть протягом п’яти або більше років після встановлення діагнозу.

Четверта стадія

Це коли рак поширився на сусідні органи тіла, такі як задній прохід або сечовий міхур, вразив сусідні лімфатичні вузли, проник в органи за межами малого тазу – в легені або печінку.

Шанс пережити хворобу протягом п’яти чи більше років усе ж зберігається у 50% хворих.

Лікарі наголошують, регулярна перевірка рівня ПСА за аналізом крові після того, як вам поставили діагноз, є хорошим способом моніторингу вашого стану та того, як ваша пухлина реагує на лікування.

Джерело: Express