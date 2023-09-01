Рак щитоподібної залози небезпечний тим, що до певного часу не викликає ніякого дискомфорту та створює ілюзію, нібито можна жити, нічого не змінюючи. Але потім виникають серйозні проблеми. Про те, як їх ефективно вирішити та до якого фахівця треба звертатися за консультацією, розповідає Фактам ICTV хірург-ендокринолог Назар Стельмах.

Що таке рак щитоподібної залози?

Рак щитоподібної залози – це патологічний стан, який виникає внаслідок аномального росту клітин цього органа. Така форма онкологічного захворювання трапляється набагато частіше, ніж інші форми раку.

Після Чорнобильської катастрофи пацієнти почали дбайливіше ставитися до свого здоров’я і дедалі частіше проходити профільні чекапи. Це пояснюється тим, що зазвичай діагноз виявляють на ранніх стадіях, коли терапія найефективніша.

– За умови вчасного звернення до лікаря патологія не потребує оперативного лікування у 83% випадків, – каже Назар Стельмах.

Чому виникає рак щитоподібної залози?

Точні причини розвитку пухлини досі невідомі, але існують певні чинники, які можуть значно впливати на це.

Генетика та спадкові мутації. Схильність до раку збільшується, якщо хтось із найближчих родичів хворів на рак.

Радіація. Висока доза радіації (рентген, радіоактивні опади), особливо в дитячому віці, може призвести до небажаних наслідків.

Дефіцит йоду. Йод є важливим компонентом для утворення тироксину та трийодтироніну, що синтезуються фолікулярними клітинами щитоподібної залози. Низький рівень мікроелемента може викликати гормональне порушення обміну речовин.

Хронічне запалення щитоподібної залози підвищує ймовірність появи аномальних клітин, які можуть стати джерелом раку.

Гормональні чинники. Деякі дослідження свідчать про зв’язок між підвищеним рівнем тиреотропного гормону та ризиком розвитку раку щитоподібної залози.

Вік та стать. Онкологію найчастіше діагностують у жінок віком від 30 до 60 років.

Важливо наголосити, що рак щитоподібної залози може виникнути через комбінацію різних чинників, але реальні причини залежать від кожного конкретного випадку.

За статистикою, приблизно 76% припадає на папілярний вид раку щитоподібної залози, у 14% випадків виявляють фолікулярний, у 5-6% пацієнтів діагностують медулярний, а 3-4% випадків – це анапластичний або недиференційований тип пухлини.

Симптоми раку щитоподібної залози

За словами лікаря, складність цього захворювання полягає в тому, що симптоми з’являються вже в запущених формах або на останніх стадіях, тобто тоді, коли вже неозброєним оком на передній поверхні шиї стає помітним новоутворення у вигляді пухлиноподібного випинання завбільшки понад 3-4 сантиметри.

Це призводить до болю в ділянці шиї, дискомфорту під час ковтання, відчуття здавлення, рефлекторного кашлю. Осиплість і різка зміна тембру голосу виникають, якщо є ознаки проростання або інвазії тканин, які іннервують голос.

До кого звертатися?

У разі виявлення вищезазначених симптомів потрібно звернутися до фахівця, який забезпечить повний цикл обстеження та лікування.

– Під час експертної діагностики ендокринолога-хірурга онкологічні процеси виявляють лише у 5-7% пацієнтів. Тому якщо діагностують пухлину інколи навіть до 5 міліметрів, це на 99,9% дає гарантію одужання, – зазначає Назар Стельмах.

Він вважає, якщо правильно обрати медичний заклад та хірурга-ендокринолога, то далі не потрібно непокоїтися про пошуки суміжних спеціалістів, проходження радіойодтерапії чи про щось інше, оскільки консультації в онколога та інших фахівців є частиною індивідуального плану лікування, складеного хірургом-ендокринологом.

Лікування раку щитоподібної залози

Лікування раку щитоподібної залози зазвичай передбачає хірургічне втручання, радіоактивний йод та радіаційну терапію. Вибір методу залежить від типу та стадії раку, а також від загального стану пацієнта. Хірургічне видалення пухлини (тиреоїдектомія) може бути проведено разом з частковим або повним видаленням щитоподібної залози.

– Не варто зволікати, адже якщо цього не зробити, проблем стане набагато більше, – застерігає Назар Стельмах, – від того, як буде проведена операція, залежить якість життя.

Тож рак щитоподібної залози – це не вирок. Вчасно виявивши захворювання, пацієнт отримує не лише відповідну допомогу, а й зберігає здоров’я.