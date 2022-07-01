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Рання діагностика – шлях до порятунку. Десять початкових симптомів раку простати

1 Липня 2022, 14:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
консультація
Джерело: Depositphotos

Британські медики, занепокоєні зростанням випадків раку передміхурової залози, сформулювали десять ознак ранньої стадії хвороби, на якій пацієнту можна надати ефективну допомогу.

Відзначається, що оскільки наразі у Великій Британії немає програми скринінгу раку передміхурової залози, потрібно стежити за будь-якими попереджувальними ознаками.

Так, якщо пухлина стала досить великою, вона починає тиснути на уретру – трубку, яка виводить сечу з сечового міхура через головку статевого члена.

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Експерти Британського фонд раку простати просять відразу ж звернутися до лікаря, якщо ви відчуваєте будь-які з наступних ознак.

Ранні ознаки раку простати:

  • потрібно часто мочитися, особливо вночі, іноді терміново;
  • важко починати або стримувати сечовипускання;
  • слабкий, підтікає або переривчастий потік сечі; сечовипускання болісно або залишає відчуття печіння.
  • Інші потенційні ознаки раку передміхурової залози можуть включати:
  • труднощі з ерекцією;
  • зменшення кількості рідини эякулируемой;
  • хвороблива еякуляція;
  • кров у сечі або спермі;
  • тиск або біль у прямій кишці;
  • біль або жорсткість у нижній частині спини, стегнах, тазі або стегнах.

Простатит або збільшена простата, які не є раковими пухлинами, також можуть викликати такі симптоми.

Проте, пройшовши обстеження у медичного працівника, ви можете з’ясувати причину стану здоров’я і, при необхідності, почати лікування.

Джерело: Express

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