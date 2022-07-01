Британські медики, занепокоєні зростанням випадків раку передміхурової залози, сформулювали десять ознак ранньої стадії хвороби, на якій пацієнту можна надати ефективну допомогу.
Відзначається, що оскільки наразі у Великій Британії немає програми скринінгу раку передміхурової залози, потрібно стежити за будь-якими попереджувальними ознаками.
Так, якщо пухлина стала досить великою, вона починає тиснути на уретру – трубку, яка виводить сечу з сечового міхура через головку статевого члена.
Експерти Британського фонд раку простати просять відразу ж звернутися до лікаря, якщо ви відчуваєте будь-які з наступних ознак.
Ранні ознаки раку простати:
- потрібно часто мочитися, особливо вночі, іноді терміново;
- важко починати або стримувати сечовипускання;
- слабкий, підтікає або переривчастий потік сечі; сечовипускання болісно або залишає відчуття печіння.
- Інші потенційні ознаки раку передміхурової залози можуть включати:
- труднощі з ерекцією;
- зменшення кількості рідини эякулируемой;
- хвороблива еякуляція;
- кров у сечі або спермі;
- тиск або біль у прямій кишці;
- біль або жорсткість у нижній частині спини, стегнах, тазі або стегнах.
Простатит або збільшена простата, які не є раковими пухлинами, також можуть викликати такі симптоми.
Проте, пройшовши обстеження у медичного працівника, ви можете з’ясувати причину стану здоров’я і, при необхідності, почати лікування.
Джерело: Express