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Раптова зупинка серця: хто в групі ризику і які симптоми передують

23 Червня 2023, 17:04
Валентина Андрейко журналістка
чоловік тримається за серце
Джерело: Pixabay

Раптова зупинка серця – це небезпечний для життя екстрений стан. Людина несподівано для оточуючих, та й для себе, втрачає свідомість. Дихання зупиняється, серце перестає битися.

За даними Національного інституту серця, крові та легенів США, раптова зупинка серця спричиняє близько половини смертей, пов’язаних із серцевими нападами та інсультом.

Що потрібно знати про раптову зупинку серця

Доктор Елі Фрідман, медичний директор спортивної кардіології називає кілька аспектів.

  • Раптова зупинка серця може трапитися з ким завгодно, де завгодно і в будь-який час. Це процес, за якого серце або переходить у небезпечний серцевий ритм (шлуночкова тахікардія або фібриляція шлуночків) або повністю припиняє битися.
  • Зупинка серця – це раптова втрата функції серця, дихання і потім свідомості, зазвичай протягом 6 секунд.
  • Шанси потерпілого значно поліпшуються, якщо ситуація розпізнана і медична допомога прийшла протягом перших трьох хвилин.

Оскільки багато випадків раптової зупинки серця відбуваються в громадських місцях – метро, автобусах, вокзалах – потрібно швидко знайти автоматичні зовнішні дефібрилятори (AED). Їх встановили, наприклад, і в Києві.

Але чи багато хто зможе надати допомогу до прибуття служб екстреного реагування? Чи багато хто вміє застосовувати АЕD?

Навчіться! Врятуєте комусь життя.

Але, на жаль, більшість людей, які перенесли зупинку серця, не виживають. Тому варто знати попереджувальні ознаки фатальної події, коли ще є час надати допомогу.

Симптоми можливої раптової зупинки серця можуть включати:

  • непритомність (втрату свідомості);
  • галопуюче серцебиття;
  • тріпотіння серця;
  • біль у грудях.
  • запаморочення.
  • задишку;
  • відчуття нудоти і блювоту.

Це означає, що почалася потенційно небезпечна проблема із серцевим ритмом. Треба терміново викликати швидку.

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Джерело: Eat This, Not That

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